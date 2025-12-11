Назар Волошин. Фото: "Динамо"

В пятом туре основного раунда Лиги конференций "Динамо" Киев сыграло против "Фиорентины". Матч прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции, Италия.

"Динамо" уступило со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

"Динамо" не хотело забивать

Первый тайм начался под контролем итальянцев. Хозяева активно наседали на фланги, и уже на 18-й минуте Кин открыл счет после точного навеса Додо. "Динамо" пыталось отвечать быстрыми атаками, но не хватало завершающего удара.

Перед перерывом украинская команда выровняла игру и имела несколько перспективных подходов, однако без результата. На перерыв соперники ушли при счете 1:0.

Второй тайм Динамо начало значительно активнее — и это быстро дало эффект. На 55-й минуте Тымчик протащил мяч с правого фланга, Пихаленок сбросил его под удар Михайленко, который попал в верхний угол — 1:1.

После гола игра стала открытой: обе команды создавали моменты, а Нещерет несколько раз спасал киевлян после ударов Кина и Ндура.

Ключевым стал эпизод на 74-й минуте. После подачи с фланга Нещерет парировал удар Кина, но первым на добивании оказался Гудмундссон — 2:1.

В заключительные минуты "Динамо" пыталось атаковать через фланги, вышли Ярмоленко и Вивчаренко, но создать по-настоящему голевой момент уже не удалось. Матч завершился поражением киевлян.

"Фиорентина" — "Динамо" — 2:1

Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 - Михайленко, 55

"Фиорентина": де Хеа — Понграчич, Комуццо, Вити (Паризи, 67) — Додо (Куадио, 86), Ричардсон, Николусси-Кавилья (Куаме, 66), Ндур (Мандрагора, 80), Фортини — Джеко (Гудмундссон, 67), Кин.

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак (Вивчаренко, 70) — Пихаленок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро (Ярмоленко, 70), Кабаев (Шола, 77).

Предупреждения: Ндур, Гудмундссон, Куадио — Дубинчак, Тиаре, Вивчаренко

