Жирона з Ванатом та Циганковим програла клубу з 3-го дивізіону

Жирона з Ванатом та Циганковим програла клубу з 3-го дивізіону

Дата публікації: 4 грудня 2025 03:25
Жирона вилетіла з Кубка Іспанії, ганебно програвши Оренсе
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Кубку Іспанії пройшли матчі 1/32 фіналу. "Жирона" в цьому матчі протистояла "Оуренсе" з третього за силою дивізіону.

Українські гравці "Жирони" почали матч з лави запасних, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Жирона" зганьбилася в Кубку Іспанії

Команда Мічела Санчеса сенсаційно поступилася "Оренсе" з рахунком — 1:2.

Господарі шокували фаворита вже на першій хвилині, коли Альваро Юсте відкрив рахунок ударом після провалу оборони гостей. На 25-й хвилині Ясер Аспірілья відновив рівновагу, але це не врятувало каталонців.

На 64-й хвилині Омар Оухдаді забив переможний м'яч для "Оренсе", та створив головну сенсацію турніру.

Владислав Ванат вийшов на заміну на 34-й хвилині, замінивши травмованого Абеля Руїса, і на 58-й отримав жовту картку.

Віктор Циганков з’явився на полі на 65-й хвилині. Жоден із українців результативними діями не відзначився.

Оренсе — Жирона — 2:1
Голи: Юсте, 1; Оухдаді, 64 — Аспірілья, 25

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк могла змінити громадянство.

У півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика є шанс повернутися на поле, але в іншій країні.

