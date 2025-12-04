Жирона вилетіла з Кубка Іспанії, ганебно програвши Оренсе

Жирона з Ванатом та Циганковим програла клубу з 3-го дивізіону
В Кубку Іспанії пройшли матчі 1/32 фіналу. "Жирона" в цьому матчі протистояла "Оуренсе" з третього за силою дивізіону.
Українські гравці "Жирони" почали матч з лави запасних, повідомив портал Новини.LIVE.
"Жирона" зганьбилася в Кубку Іспанії
Команда Мічела Санчеса сенсаційно поступилася "Оренсе" з рахунком — 1:2.
Господарі шокували фаворита вже на першій хвилині, коли Альваро Юсте відкрив рахунок ударом після провалу оборони гостей. На 25-й хвилині Ясер Аспірілья відновив рівновагу, але це не врятувало каталонців.
На 64-й хвилині Омар Оухдаді забив переможний м'яч для "Оренсе", та створив головну сенсацію турніру.
Владислав Ванат вийшов на заміну на 34-й хвилині, замінивши травмованого Абеля Руїса, і на 58-й отримав жовту картку.
Віктор Циганков з’явився на полі на 65-й хвилині. Жоден із українців результативними діями не відзначився.
Оренсе — Жирона — 2:1
Голи: Юсте, 1; Оухдаді, 64 — Аспірілья, 25
