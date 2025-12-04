Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жирона с Ванатом и Цыганковым проиграла клубу из 3-го дивизиона

Жирона с Ванатом и Цыганковым проиграла клубу из 3-го дивизиона

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 03:25
Жирона вылетела из Кубка Испании, позорно проиграв Оренсе
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Кубке Испании прошли матчи 1/32 финала. "Жирона" в этом матче противостояла "Оуренсе" из третьего по силе дивизиона.

Украинские игроки "Жироны" начали матч со скамейки запасных, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Жирона" опозорилась в Кубке Испании

Команда Мичела Санчеса сенсационно уступила "Оренсе" со счетом — 1:2.

Хозяева шокировали фаворита уже на первой минуте, когда Альваро Юсте открыл счет ударом после провала обороны гостей. На 25-й минуте Ясер Аспирилья восстановил равновесие, но это не спасло каталонцев.

На 64-й минуте Омар Оухдади забил победный мяч для "Оренсе", и создал главную сенсацию турнира.

Владислав Ванат вышел на замену на 34-й минуте, заменив травмированного Абеля Руиса, и на 58-й получил желтую карточку.

Виктор Цыганков появился на поле на 65-й минуте. Ни один из украинцев результативными действиями не отметился.

Оренсе — Жирона — 2:1
Голы: Юсте, 1; Оухдади, 64 — Аспирилья, 25

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк могла сменить гражданство.

У полузащитника "Челси" Михаила Мудрика есть шанс вернуться на поле, но в другой стране.

футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол) Кубок Испании
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации