Жирона вылетела из Кубка Испании, позорно проиграв Оренсе

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Кубке Испании прошли матчи 1/32 финала. "Жирона" в этом матче противостояла "Оуренсе" из третьего по силе дивизиона.

Украинские игроки "Жироны" начали матч со скамейки запасных, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Жирона" опозорилась в Кубке Испании

Команда Мичела Санчеса сенсационно уступила "Оренсе" со счетом — 1:2.

Хозяева шокировали фаворита уже на первой минуте, когда Альваро Юсте открыл счет ударом после провала обороны гостей. На 25-й минуте Ясер Аспирилья восстановил равновесие, но это не спасло каталонцев.

На 64-й минуте Омар Оухдади забил победный мяч для "Оренсе", и создал главную сенсацию турнира.

Владислав Ванат вышел на замену на 34-й минуте, заменив травмированного Абеля Руиса, и на 58-й получил желтую карточку.

Виктор Цыганков появился на поле на 65-й минуте. Ни один из украинцев результативными действиями не отметился.

Оренсе — Жирона — 2:1

Голы: Юсте, 1; Оухдади, 64 — Аспирилья, 25

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк могла сменить гражданство.

У полузащитника "Челси" Михаила Мудрика есть шанс вернуться на поле, но в другой стране.