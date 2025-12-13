Шовковский после увольнения из Динамо засветился на ужине с женой

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский был уволен более двух недель назад. За это время он появлялся на публике лишь на похоронах легенды клуба Владимира Мунтяна.

Однако, Шовковский решил снова стать активным в Instagram.

Судя по фото, Шовковский посетил один из столичных ресторанов вместе с супругой Мариной Кутеповой.

Однако, согласно подписи к фото, кроме них, в ресторане также ужинали их друзья.

"Ужин с друзьями. Что может быть лучше в вечер пятницы", — написал Шовковский.

Пост Александра Шовковского. Фото: скриншот

Отметим, что Шовковского уволили из "Динамо" после четырех поражений в пяти матчах. Последней каплей для Игоря Суркиса стало фиаско в матче на Кипре против "Омонии" в Лиге конференций (0:2).

Вместо Шовковского исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначили тренера команды U-19 Игоря Костюка.

