Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У братів Суркісів різний погляд на майбутнє Динамо — що відомо

У братів Суркісів різний погляд на майбутнє Динамо — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:01
Брати Суркіси розійшлися в думці з приводу Костюка в Динамо
Леонід Буряк (ліворуч) та Григорій Суркіс. Фото: УНІАН

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк досі не знає, як довго ще керуватиме командою. Думки власників клубу з цього приводу розділилися.

Григорій та Ігор Суркіси по-різному бачать стратегію розвитку команди, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Реклама
Читайте також:

Ігор Костюк зайняв місце наставника "Динамо" незабаром після звільнення Олександра Шовковського наприкінці 2025 року. Спочатку повідомлялося, що тренер "Динамо" U-19 працюватиме з основною командою на тимчасовій основі, поки керівництво клубу знайде іншого фахівця. Однак цей період може затягнутися.

Игорь Суркис
Ігор Суркіс на трибуні. Фото: УНІАН

Що в "Динамо" вирішили щодо тренера

У керівництві київського "Динамо" зберігається різний підхід до питання майбутнього Ігоря Костюка на посаді головного тренера команди. За наявною інформацією, Григорій Суркіс виступає за те, щоб фахівець продовжив роботу з командою щонайменше до завершення поточного сезону, вважаючи такий варіант найстабільнішим у нинішніх умовах.

Водночас Ігор Суркіс ставиться до такої ідеї з помітним скепсисом і не розглядає збереження Костюка як безальтернативне рішення. Раніше одним із ключових кандидатів на посаду головного тренера вважали фахівця з однієї з пострадянських країн, однак він відмовився від пропозиції "Динамо", що істотно звузило коло доступних варіантів для клубу.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс уже висловлювався з приводу одного з футболістів нинішнього складу команди.

Наставник "біло-синіх" Ігор Костюк відреагував на розмови, які стосуються його подальшої роботи в столичному клубі.

Півзахисник національної збірної України Віктор Циганков у літнє трансферне вікно може змінити чемпіонат.

спорт футбол Динамо Ігор Суркіс Григорій Суркіс Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації