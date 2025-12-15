Брати Суркіси розійшлися в думці з приводу Костюка в Динамо

Леонід Буряк (ліворуч) та Григорій Суркіс. Фото: УНІАН

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк досі не знає, як довго ще керуватиме командою. Думки власників клубу з цього приводу розділилися.

Григорій та Ігор Суркіси по-різному бачать стратегію розвитку команди, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Ігор Костюк зайняв місце наставника "Динамо" незабаром після звільнення Олександра Шовковського наприкінці 2025 року. Спочатку повідомлялося, що тренер "Динамо" U-19 працюватиме з основною командою на тимчасовій основі, поки керівництво клубу знайде іншого фахівця. Однак цей період може затягнутися.

Ігор Суркіс на трибуні. Фото: УНІАН

Що в "Динамо" вирішили щодо тренера

У керівництві київського "Динамо" зберігається різний підхід до питання майбутнього Ігоря Костюка на посаді головного тренера команди. За наявною інформацією, Григорій Суркіс виступає за те, щоб фахівець продовжив роботу з командою щонайменше до завершення поточного сезону, вважаючи такий варіант найстабільнішим у нинішніх умовах.

Водночас Ігор Суркіс ставиться до такої ідеї з помітним скепсисом і не розглядає збереження Костюка як безальтернативне рішення. Раніше одним із ключових кандидатів на посаду головного тренера вважали фахівця з однієї з пострадянських країн, однак він відмовився від пропозиції "Динамо", що істотно звузило коло доступних варіантів для клубу.

