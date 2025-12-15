Видео
Главная Спорт У братьев Суркисов разный взгляд на будущее Динамо — что известно

У братьев Суркисов разный взгляд на будущее Динамо — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:01
Братья Суркисы разошлись во мнении по поводу Костюка в Динамо
Леонид Буряк (слева) и Григорий Суркис. Фото: УНИАН

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк до сих пор не знает, как долго еще будет руководить командой. Мнения владельцев клуба на этот счет разделились. 

Григорий и Игорь Суркисы по-разному видят стратегию развития команды, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0". 

Читайте также:

Игорь Костюк занял место наставника "Динамо" вскоре после увольнения Александра Шовковского в конце 2025 года. Изначально сообщалось, что тренер "Динамо" U-19 будет работать с основной командой на временной основе, пока руководство клуба найдет другого специалиста. Однако этот период может затянуться. 

Игорь Суркис
Игорь Суркис на трибуне. Фото: УНИАН

Что в "Динамо" решили по поводу тренера

В руководстве киевского "Динамо" сохраняется разный подход к вопросу будущего Игоря Костюка на посту главного тренера команды. По имеющейся информации, Григорий Суркис выступает за то, чтобы специалист продолжил работу с командой как минимум до завершения текущего сезона, считая такой вариант наиболее стабильным в нынешних условиях.

В то же время Игорь Суркис относится к подобной идее с заметным скепсисом и не рассматривает сохранение Костюка как безальтернативное решение. Ранее одним из ключевых кандидатов на должность главного тренера считался специалист из одной из постсоветских стран, однако он отказался от предложения "Динамо", что существенно сузило круг доступных вариантов для клуба.

Напомним, ранее Игорь Суркис уже высказывался по поводу одного из футболистов нынешнего состава команды.

Наставник "бело-синих" Игорь Костюк отреагировал на разговоры, которые касаются его дальнейшей работы в столичном клубе.

Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков в летнее трансферное окно может сменить чемпионат.

