Суркис жестко отчитал Пономаренко после победы Динамо над Вересом

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

После матча 16-го тура УПЛ между "Динамо" и "Вересом", в котором киевляне победили со счетом 3:0, в раздевалку киевлян зашло руководство клуба. Григорий Суркис хотел лично поздравить игроков.

Несмотря на поздравления игроков там состоялась показательная сцена с участием Суркиса-старшего, сообщили в блоге на "Трибуне".

Суркис в раздевалке поздравил футболистов с убедительной победой и отметил качество игры, одновременно отметив, что решающая борьба в чемпионате и Кубке Украины еще впереди.

После этого Суркис-старший провел отдельный и довольно жесткий разговор с нападающим Матвеем Пономаренко, который отметился голами в двух последних матчах.

По имеющейся информации, диалог проходил на повышенных тонах, а руководитель клуба выразил форварду свое недовольство. Детали претензий пока остаются неизвестными — Пономаренко молча выслушал замечания и наставления Суркиса.

