Суркис жестко отчитал Пономаренко после победы Динамо над Вересом

Суркис раскритиковал автора двух победных голов Динамо
После матча 16-го тура УПЛ между "Динамо" и "Вересом", в котором киевляне победили со счетом 3:0, в раздевалку киевлян зашло руководство клуба. Григорий Суркис хотел лично поздравить игроков.
Несмотря на поздравления игроков там состоялась показательная сцена с участием Суркиса-старшего, сообщили в блоге на "Трибуне".
Суркис отчитал игрока "Динамо"
Суркис в раздевалке поздравил футболистов с убедительной победой и отметил качество игры, одновременно отметив, что решающая борьба в чемпионате и Кубке Украины еще впереди.
После этого Суркис-старший провел отдельный и довольно жесткий разговор с нападающим Матвеем Пономаренко, который отметился голами в двух последних матчах.
По имеющейся информации, диалог проходил на повышенных тонах, а руководитель клуба выразил форварду свое недовольство. Детали претензий пока остаются неизвестными — Пономаренко молча выслушал замечания и наставления Суркиса.
Напомним, Александр Шовковский провел время вместе со своей женой.
Самый дорогой украинский футболист близок к переходу в европейский гранд.
Читайте Новини.LIVE!