Цыганков может летом перейти в известный европейский клуб

Виктор Цыганков празднует гол. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хавбек сборной Украины и "Жироны" Виктор Цыганков снова оказался на радаре у других команд. Нынешний сезон может стать для футболиста последним в составе каталонского клуба.

У Цыганкова будет несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Виктор Цыганков набирает оптимальную форму, что напрямую отражается на результатах "Жироны". В минувшие выходные полузащитник помог каталонской команде обыграть на выезде "Реал Сосьедад", оформив дубль. В общей сложности в сезоне 2025/26 на счету украинца уже 4 гола и 2 результативные передачи в 12 матчах.

Виктор Цыганков (справа) борется за мяч. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Где будет играть Цыганков

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы как минимум два амбициозных клуба. Его давно хочет подписать испанская "Севилья", чьи скауты периодически просматривают украинца прямо во время матчей.

Также стало известно, что одним из претендентов на Цыганкова стала дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб ищет полузащитника, который умеет делать обостряющие передачи и забивать голы. Представители "шмелей" изучают вопрос трансфера Виктора, до официального предложения дело еще не дошло.

При этом сам Цыганков ранее неоднократно говорил, что его все устраивает в "Жироне", а семья футболиста счастлива в Каталонии. Однако если подопечные Мичела все же не смогут сохранить прописку в Ла Лиге, уход Цыганкова будет не исключен.

Напомним, президент "Динамо" дал суровую оценку одному из главных молодых талантов команды.

Руководство "бело-синих" может подписать игрока, который был на просмотре в гранде английской Премьер-лиги.