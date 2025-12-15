Видео
Україна
Зинченко объяснил, что дает ему силы пережить трудности

Зинченко объяснил, что дает ему силы пережить трудности

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 12:13
Зинченко празднует день рождения в один из самых сложных периодов карьеры
Александр Зинченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболист английского "Ноттингем Форест" Александр Зинченко недавно вернулся в состав команды после травмы. Один из лидеров сборной Украины пытается закрепиться в основе "лесников". 

Последние несколько месяцев оказались тяжелыми для украинца, сообщает портал Новини.LIVE

В понедельник, 15 декабря, Александр Зинченко празднует свой 29 день рождения. Футболист сборной Украины встретил праздник с новыми надеждами: вернуться в состав национальной команды и закрепиться в "Ноттингем Форест", за который он выступает на правах аренды. 

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/zinchenko/

Сложный период для Зинченко

В последнее время карьера игрока развивается не так, как хотелось бы его болельщикам. Лондонский "Арсенал" отдал защитника в аренду в скромный "Ноттингем", однако Александр не смог стать основным футболистом "лесников" из-за нескольких травм.  

Влада Зинченко
Влада Зинченко с дочерьми. Фото: instagram.com/zinchenko/

Недавно Зинченко восстановился после повреждения паха и снова сыграл за "Ноттингем". За несколько суток до своего дня рождения футболист объяснил, кто помогает ему не пасть духом. 

"Несколько последних месяцев были тяжелыми без футбола. Слава Богу, мои королевы никогда меня не подведут", — написал Зинченко. 

Футболист намекнул на свою жену Владу, а также двух дочерей Еву и Лею. 

