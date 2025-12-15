Динамо готово подписать игрока, который был на просмотре в Челси

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Тренерский штаб киевского "Динамо" может получить усиление оборонительной линии. Клуб пригласил на просмотр центрального защитника из Ганы Стэнли Кваши.

Молодой футболист уже имеет опыт пребывания в структуре европейского топ-клуба, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Стэнли Кваши находился на просмотре в лондонском "Челси" и тренировался вместе с молодежной командой английского клуба. Потенциальный переход тогда не состоялся из-за возрастных ограничений, ведь на тот момент футболист еще не достиг совершеннолетия.

Стэнли Кваши на базе "Челси". Фото: Instagram

Какой вариант рассматривает "Динамо"

Киевский клуб изучает возможность арендовать ганского защитника с правом последующего выкупа. Такой формат позволяет "Динамо" оценить адаптацию игрока к европейскому футболу и требованиям команды без немедленных долгосрочных обязательств.

Стэнли Кваши является 18-летним центральным защитником, который отличается физическими данными и игрой в обороне. Он является воспитанником одной из ганских футбольных академий и уже привлекал внимание европейских скаутов, включая представителей английских клубов, что делает его перспективным вариантом для развития в структуре "Динамо".

