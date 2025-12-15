Динамо готово подписать игрока, который был на просмотре в Челси

В Динамо ждут защитника, которого просматривал Челси
Тренерский штаб киевского "Динамо" может получить усиление оборонительной линии. Клуб пригласил на просмотр центрального защитника из Ганы Стэнли Кваши.
Молодой футболист уже имеет опыт пребывания в структуре европейского топ-клуба, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Стэнли Кваши находился на просмотре в лондонском "Челси" и тренировался вместе с молодежной командой английского клуба. Потенциальный переход тогда не состоялся из-за возрастных ограничений, ведь на тот момент футболист еще не достиг совершеннолетия.
Какой вариант рассматривает "Динамо"
Киевский клуб изучает возможность арендовать ганского защитника с правом последующего выкупа. Такой формат позволяет "Динамо" оценить адаптацию игрока к европейскому футболу и требованиям команды без немедленных долгосрочных обязательств.
Стэнли Кваши является 18-летним центральным защитником, который отличается физическими данными и игрой в обороне. Он является воспитанником одной из ганских футбольных академий и уже привлекал внимание европейских скаутов, включая представителей английских клубов, что делает его перспективным вариантом для развития в структуре "Динамо".
