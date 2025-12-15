Видео
Україна
Украинский боксер умер молодым — что известно

Украинский боксер умер молодым — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 09:51
Трагедия в украинском боксе — скончался Богдан Процишин
Богдан Процишин перед боем. Фото: Facebook

Украинский боксер Богдан Процишин скончался в возрасте 37 лет. Бывший представитель среднего и полутяжелого веса в последнее время избегал публичности. 

О трагической новости официально сообщила Федерация бокса Украины, выразив соболезнования семье, близким и всем, кто знал спортсмена.

В сообщении Федерации отмечается, что Богдан Процишин выступал на профессиональном уровне и имел звание мастера спорта по боксу. Также он был участником телевизионного боксерского проекта "Ты чемпион", где представлял украинскую школу бокса. 

Богдан Процишин
Богдан Процишин в разгаре карьеры. Фото: Facebook

Что известно о Богдане Процишине

Причина смерти спортсмена на данный момент не уточняется. Известно, что у Богдана Процишина остались жена и двое сыновей. Федерация бокса Украины подчеркнула, что боксер пользовался уважением в спортивной среде и оставил заметный след в национальном боксе.

Богдан Процишин провел профессиональную карьеру в среднем и полутяжелом весах, выступал на украинских и международных рингах и имел рекорд 8 побед, 15 поражений и 3 нокаута. В боксерском сообществе его запомнили как трудолюбивого и принципиального бойца, который оставался в спорте даже в непростые периоды карьеры.

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
