Усик не будет драться с Джейком Полом: Лапин назвал причину

После поединка объединенного чемпиона мира Александра Усика против Даниэля Дюбуа на ринг для стердауна вышел влогер Джейк Пол. Между украинцем и американцем обсуждался поединок в ММА.

Директор команды Усика Сергей Лапин в комментарии World Boxing News сообщил, на каком этапе находится этот поединок.

Когда будут драться Усик и Джейк Пол

Лапин резко негативно высказался относительно переговоров о возможном поединке украинца с Полом.

По его словам, популярность Пола объясняется прежде всего его умением продавать себя и большими медийными контрактами, в частности сотрудничеством с Netflix. Именно поэтому, по его мнению, многие боксеры заинтересованы в боях с американцем. В то же время функционер отметил, что в спортивном плане шансов у Пола нет.

Лапин заявил, что 19 декабря может стать последним днем боксерской карьеры Пола, поскольку разница в классе между ним и Энтони Джошуа слишком велика. Он подчеркнул, что поединок Усика с Полом по правилам бокса является абсолютно невозможным, ведь речь идет о противостоянии новичка и абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Также Лапин подтвердил, что определенные разговоры о возможном бое по правилам ММА действительно были, однако все ограничилось лишь символической битвой взглядов и никакого реального развития эта идея не получила.

