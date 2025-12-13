Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Усика рассказали, на каком этапе бой против Джейка Пола

У Усика рассказали, на каком этапе бой против Джейка Пола

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:15
Усик не будет драться с Джейком Полом: Лапин назвал причину
Александр Усик. Фото: Reuters

После поединка объединенного чемпиона мира Александра Усика против Даниэля Дюбуа на ринг для стердауна вышел влогер Джейк Пол. Между украинцем и американцем обсуждался поединок в ММА.

Директор команды Усика Сергей Лапин в комментарии World Boxing News сообщил, на каком этапе находится этот поединок.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Когда будут драться Усик и Джейк Пол

Лапин резко негативно высказался относительно переговоров о возможном поединке украинца с Полом.

По его словам, популярность Пола объясняется прежде всего его умением продавать себя и большими медийными контрактами, в частности сотрудничеством с Netflix. Именно поэтому, по его мнению, многие боксеры заинтересованы в боях с американцем. В то же время функционер отметил, что в спортивном плане шансов у Пола нет.

Лапин заявил, что 19 декабря может стать последним днем боксерской карьеры Пола, поскольку разница в классе между ним и Энтони Джошуа слишком велика. Он подчеркнул, что поединок Усика с Полом по правилам бокса является абсолютно невозможным, ведь речь идет о противостоянии новичка и абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Также Лапин подтвердил, что определенные разговоры о возможном бое по правилам ММА действительно были, однако все ограничилось лишь символической битвой взглядов и никакого реального развития эта идея не получила.

Напомним, вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Португалии.

Матч с участием Ильи Забарного и Матвея Сафонова оценили иностранные аналитики на предмет взаимодействия украинца и россиянина.

Дубль украинца Виктора Цыганкова вывел "Жирону" из зоны вылета.

Александр Усик бокс Джейк Пол украинские боксеры Сергей Лапин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации