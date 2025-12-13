Відео
Головна Спорт У Усика розповіли, на якому етапі бій проти Джейка Пола

У Усика розповіли, на якому етапі бій проти Джейка Пола

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:15
Усик не битиметься з Джейком Полом: Лапін назвав причину
Олександр Усик. Фото: Reuters

Після поєдинку об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа на ринг для стердауну вийшов влогер Джейк Пол. Між українцем та американцем обговорювався поєдинок в ММА.

Директор команди Усика Сергій Лапін в коментарі World Boxing News повідомив, на якому етапі знаходиться цей поєдинок.

Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Коли битимуться Усик та Джейк Пол

Лапін різко негативно висловився щодо перемовин про можливий поєдинок українця з Полом.

За його словами, популярність Пола пояснюється насамперед його вмінням продавати себе та великими медійними контрактами, зокрема співпрацею з Netflix. Саме тому, на його думку, багато боксерів зацікавлені в боях з американцем. Водночас функціонер наголосив, що в спортивному плані шансів у Пола немає.

Лапін заявив, що 19 грудня може стати останнім днем боксерської кар’єри Пола, оскільки різниця в класі між ним і Ентоні Джошуа надто велика. Він підкреслив, що поєдинок Усика з Полом за правилами боксу є абсолютно неможливим, адже йдеться про протистояння новачка та абсолютного чемпіона надважкої ваги.

Також Лапін підтвердив, що певні розмови про можливий бій за правилами ММА дійсно були, однак усе обмежилося лише символічною битвою поглядів і жодного реального розвитку ця ідея не отримала.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Португалії.

Матч за участі Іллі Забарного та Матвія Сафонова оцінили іноземні аналітики на предмет взаємодії українця та росіянина. 

Дубль українця Віктора Циганкова вивів "Жирону" із зони вильоту.

