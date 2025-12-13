Відео
Ф'юрі домовився про поєдинок проти Джошуа — що відомо

Ф'юрі домовився про поєдинок проти Джошуа — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 12:37
Ф’юрі та Джошуа домовилися про бій у 2026 році на Riyadh Season
Тайсон Ф'юрі. Фот: Getty Images

У світовому боксі в надважкій ваговій категорії в 2026 році пройде бій, щодо якого вже говорять близько десяти років. Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа, який в грудні битиметься з Джейком Полом.

Про майбутній супербій повідомив портал The Ring, який належить майбутньому організатору бою Ф'юрі — Джошуа Туркі Аль аш-Шейху.

Читайте також:
Энтони Джошуа
Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Коли пройде бій Ф'юрі — Джошуа

Наразі відомо, що Ф’юрі та Джошуа досягли домовленості про очний поєдинок.

За інформацією джерела, бій має стати головною подією одного з вечорів боксу Riyadh Season у 2026 році. При цьому перед своїм боєм британці повинні провести в рамках Riyadh Season проміжні поєдинки.

Ф’юрі після двох поразок від українця Олександра Усика оголосив про завершення кар’єри. Однак через півроку він вирішив повернутися. Британець хотів третього поєдинку проти Усика, але в Саудівській Аравії не захотіли знову за нього платити.

Джошуа 19 грудня має вийти на ринг проти відеоблогера Джейка Пола. Це буде його перший бій після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.

бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі суперважка вага професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
