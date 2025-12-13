Ф’юрі та Джошуа домовилися про бій у 2026 році на Riyadh Season

Тайсон Ф'юрі. Фот: Getty Images

У світовому боксі в надважкій ваговій категорії в 2026 році пройде бій, щодо якого вже говорять близько десяти років. Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа, який в грудні битиметься з Джейком Полом.

Про майбутній супербій повідомив портал The Ring, який належить майбутньому організатору бою Ф'юрі — Джошуа Туркі Аль аш-Шейху.

Реклама

Читайте також:

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Коли пройде бій Ф'юрі — Джошуа

Наразі відомо, що Ф’юрі та Джошуа досягли домовленості про очний поєдинок.

За інформацією джерела, бій має стати головною подією одного з вечорів боксу Riyadh Season у 2026 році. При цьому перед своїм боєм британці повинні провести в рамках Riyadh Season проміжні поєдинки.

Ф’юрі після двох поразок від українця Олександра Усика оголосив про завершення кар’єри. Однак через півроку він вирішив повернутися. Британець хотів третього поєдинку проти Усика, але в Саудівській Аравії не захотіли знову за нього платити.

Джошуа 19 грудня має вийти на ринг проти відеоблогера Джейка Пола. Це буде його перший бій після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик змінить команду — його чекають ще двоє українців.

Матч за участі Іллі Забарного та російського воротаря Матвія Сафонова оцінили іноземні аналітики.

Дубль українця Віктора Циганкова приніс "Жироні" перемогу над "Реал Сосьєдадом".