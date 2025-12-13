Фьюри и Джошуа договорились о бое в 2026 году на Riyadh Season

Тайсон Фьюри. Фот: Getty Images

В мировом боксе в супертяжелой весовой категории в 2026 году пройдет бой, о котором уже говорят около десяти лет. Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа, который в декабре сразится с Джейком Полом.

О предстоящем супербое сообщил портал The Ring, который принадлежит будущему организатору боя Фьюри — Джошуа Турки Аль аш-Шейху.

Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Когда пройдет бой Фьюри — Джошуа

Известно, что Фьюри и Джошуа достигли договоренности об очном поединке.

По информации источника, бой должен стать главным событием одного из вечеров бокса Riyadh Season в 2026 году. При этом перед своим боем британцы должны провести в рамках Riyadh Season промежуточные поединки.

Фьюри после двух поражений от украинца Александра Усика объявил о завершении карьеры. Однако спустя полгода он решил вернуться. Британец хотел третий поединок против Усика, но в Саудовской Аравии не захотели снова за него платить.

Джошуа 19 декабря должен выйти на ринг против видеоблогера Джейка Пола. Это будет его первый бой после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа.

