Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фьюри договорился о поединке против Джошуа — что известно

Фьюри договорился о поединке против Джошуа — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 12:37
Фьюри и Джошуа договорились о бое в 2026 году на Riyadh Season
Тайсон Фьюри. Фот: Getty Images

В мировом боксе в супертяжелой весовой категории в 2026 году пройдет бой, о котором уже говорят около десяти лет. Тайсон Фьюри встретится с Энтони Джошуа, который в декабре сразится с Джейком Полом.

О предстоящем супербое сообщил портал The Ring, который принадлежит будущему организатору боя Фьюри — Джошуа Турки Аль аш-Шейху.

Реклама
Читайте также:
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Когда пройдет бой Фьюри — Джошуа

Известно, что Фьюри и Джошуа достигли договоренности об очном поединке.

По информации источника, бой должен стать главным событием одного из вечеров бокса Riyadh Season в 2026 году. При этом перед своим боем британцы должны провести в рамках Riyadh Season промежуточные поединки.

Фьюри после двух поражений от украинца Александра Усика объявил о завершении карьеры. Однако спустя полгода он решил вернуться. Британец хотел третий поединок против Усика, но в Саудовской Аравии не захотели снова за него платить.

Джошуа 19 декабря должен выйти на ринг против видеоблогера Джейка Пола. Это будет его первый бой после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик сменит команду — его ждут еще двое украинцев.

Матч с участием Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова оценили иностранные аналитики.

Дубль украинца Виктора Цыганкова принес "Жироне" победу над "Реал Сосьедадом".

бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри супертяжелый вес профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации