Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шалена різниця в розмірах — Джошуа та Джейк Пол провели стердаун

Шалена різниця в розмірах — Джошуа та Джейк Пол провели стердаун

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 00:08
Оновлено: 00:14
Ентоні Джошуа і Джейк Пол провели першу битву поглядів — відео
Джейк Пол та Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images

В грудні в Маямі пройде головний поєдинок місяця в боксі. Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа битиметься проти блогера Джейка Пола.

Джошуа та Пол провели свою першу битву поглядів, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Джейк Пол и Энтони Джошуа
Джейк Пол та Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images

Джейк Пол та Джошуа подивилися один одному в очі

Запланований на грудень бій матиме гонорарний фонд в розмірі 267 мільйонів доларів — це навіть більше ніж у двох боях Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Пол називає це "найбільшим контрактом у своїй кар’єрі" й упевнений, що його шоу запалить світ боксу. До того ж поєдинок покажуть на Netflix.

Для Джошуа цей поєдинок стане поверненням на великий ринг після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. До нового бою Ентоні готувався з командою Олександра Усика.

Після першої пресконференції боксерів пройшла битва поглядів, яка показала величезну перевагу Джошуа в розмірах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, у "ПСЖ" назвали провалом купівлю центрбека Іллі Забарного.

У італійській "Ромі" ухвалили рішення стосовно трансферу форварда Артема Довбика.

бокс Ентоні Джошуа суперважка вага професійний бокс Джейк Пол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації