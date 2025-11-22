Ентоні Джошуа і Джейк Пол провели першу битву поглядів — відео

Шалена різниця в розмірах — Джошуа та Джейк Пол провели стердаун
В грудні в Маямі пройде головний поєдинок місяця в боксі. Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа битиметься проти блогера Джейка Пола.
Джошуа та Пол провели свою першу битву поглядів, повідомив портал Новини.LIVE.
Джейк Пол та Джошуа подивилися один одному в очі
Запланований на грудень бій матиме гонорарний фонд в розмірі 267 мільйонів доларів — це навіть більше ніж у двох боях Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Пол називає це "найбільшим контрактом у своїй кар’єрі" й упевнений, що його шоу запалить світ боксу. До того ж поєдинок покажуть на Netflix.
Для Джошуа цей поєдинок стане поверненням на великий ринг після поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа. До нового бою Ентоні готувався з командою Олександра Усика.
Після першої пресконференції боксерів пройшла битва поглядів, яка показала величезну перевагу Джошуа в розмірах.
