Энтони Джошуа и Джейк Пол провели первую битву взглядов — видео

Джейк Пол и Энтони Джошуа. Фото: Getty Images

В декабре в Майами пройдет главный поединок месяца в боксе. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа сразится против блогера Джейка Пола.

Джошуа и Пол провели свою первую битву взглядов, сообщил портал Новини.LIVE.

Джейк Пол и Джошуа посмотрели друг другу в глаза

Запланированный на декабрь бой будет иметь гонорарный фонд в размере 267 миллионов долларов — это даже больше чем в двух боях Александра Усика и Тайсона Фьюри. Пол называет это "самым большим контрактом в своей карьере" и уверен, что его шоу зажжет мир бокса. К тому же поединок покажут на Netflix.

Для Джошуа этот поединок станет возвращением на большой ринг после поражения нокаутом от Даниэля Дюбуа. К новому бою Энтони готовился с командой Александра Усика.

После первой пресс-конференции боксеров прошла битва взглядов, которая показала огромное преимущество Джошуа в размерах.

