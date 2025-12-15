Відео
Головна Спорт Український боксер помер молодим — що відомо

Український боксер помер молодим — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 09:51
Трагедія в українському боксі — помер Богдан Процишин
Богдан Процишин перед боєм. Фото: Facebook

Український боксер Богдан Процишин помер у віці 37 років. Колишній представник середньої та напівважкої ваги останнім часом уникав публічності.

Про трагічну новину офіційно повідомила Федерація боксу України, висловивши співчуття родині, близьким та всім, хто знав спортсмена.

Читайте також:

У повідомленні Федерації зазначається, що Богдан Процишин виступав на професійному рівні та мав звання майстра спорту з боксу. Також він був учасником телевізійного боксерського проєкту "Ти чемпіон", де представляв українську школу боксу.

Богдан Процишин
Богдан Процишин у розпалі кар'єри. Фото: Facebook

Що відомо про Богдана Процишина

Причину смерті спортсмена наразі не уточнюють. Відомо, що у Богдана Процишина залишилися дружина та двоє синів. Федерація боксу України наголосила, що боксер користувався повагою у спортивному середовищі та залишив помітний слід у національному боксі.

Богдан Процишин провів професійну кар'єру в середній і напівважкій вагах, виступав на українських та міжнародних рингах і мав рекорд 8 перемог, 15 поразок та 3 нокаути. У боксерській спільноті його запам'ятали як працьовитого та принципового бійця, який залишався у спорті навіть у непрості періоди кар'єри.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
