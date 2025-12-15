Трагедія в українському боксі — помер Богдан Процишин

Богдан Процишин перед боєм. Фото: Facebook

Український боксер Богдан Процишин помер у віці 37 років. Колишній представник середньої та напівважкої ваги останнім часом уникав публічності.

Про трагічну новину офіційно повідомила Федерація боксу України, висловивши співчуття родині, близьким та всім, хто знав спортсмена.

У повідомленні Федерації зазначається, що Богдан Процишин виступав на професійному рівні та мав звання майстра спорту з боксу. Також він був учасником телевізійного боксерського проєкту "Ти чемпіон", де представляв українську школу боксу.

Богдан Процишин у розпалі кар'єри. Фото: Facebook

Що відомо про Богдана Процишина

Причину смерті спортсмена наразі не уточнюють. Відомо, що у Богдана Процишина залишилися дружина та двоє синів. Федерація боксу України наголосила, що боксер користувався повагою у спортивному середовищі та залишив помітний слід у національному боксі.

Богдан Процишин провів професійну кар'єру в середній і напівважкій вагах, виступав на українських та міжнародних рингах і мав рекорд 8 перемог, 15 поразок та 3 нокаути. У боксерській спільноті його запам'ятали як працьовитого та принципового бійця, який залишався у спорті навіть у непрості періоди кар'єри.

