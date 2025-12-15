Джон Сіна завершив кар’єру в WWE після 23 років і 17 чемпіонських титулів

Джон Сіна. Фото: WWE

В WWE попрощалися з однією з найбільших зірок організації за всі роки її існування. Джон Сіна офіційно завершив кар'єру рестлера.

Легендарний рестлер провів останню сутичку на рингу та попрощався з публікою, колегами і сценічними ворогами, повідомив портал Новини.LIVE.

Джон Сіна віддав своє життя WWE

Свій останній бій Сіна провів із чинним чемпіоном WWE Гюнтером, якому він програв задушливим прийомом. Прощальний поєдинок 48-річного американця відбувся в ніч на 14 грудня у Вашингтоні на арені Capital One Arena на шоу Saturday Night’s Main Event № 42.

It's over.



Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Після фінального гонгу він залишив на ринзі кросівки та напульсники — свої традиційні символи в реслінгу. Під овації глядачів Сіна востаннє залишив арену вже як активний рестлер.

Цікаво, що попрощатися з Сіною прийшли багато чинних та колишніх рестлерів, серед яких були легенди, деякі з яких на сцені вважалися ворогами Джона.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

Сіна перестав бути рестлером, але він залишиться амбасадором WWE.

Джон провів у WWE 23 роки, за які виграв 17 титулів чемпіона організації, що є абсолютним рекордом в історії компанії. Окрім цього, Сіна володів титулами чемпіона США, Інтерконтинентального та командного чемпіона.

Поза рингом Сіна збудував успішну кар’єру в кіно та на телебаченні, знявшись у понад 40 фільмах і серіалах, серед яких найвідомішими є "Форсаж" та "Загін самогубців".

