Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легендарний Джон Сіна завершив свою кар'єру в WWE

Легендарний Джон Сіна завершив свою кар'єру в WWE

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 07:03
Джон Сіна завершив кар’єру в WWE після 23 років і 17 чемпіонських титулів
Джон Сіна. Фото: WWE

В WWE попрощалися з однією з найбільших зірок організації за всі роки її існування. Джон Сіна офіційно завершив кар'єру рестлера.

Легендарний рестлер провів останню сутичку на рингу та попрощався з публікою, колегами і сценічними ворогами, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Джон Сіна віддав своє життя WWE

Свій останній бій Сіна провів із чинним чемпіоном WWE Гюнтером, якому він програв задушливим прийомом. Прощальний поєдинок 48-річного американця відбувся в ніч на 14 грудня у Вашингтоні на арені Capital One Arena на шоу Saturday Night’s Main Event № 42.

Після фінального гонгу він залишив на ринзі кросівки та напульсники — свої традиційні символи в реслінгу. Під овації глядачів Сіна востаннє залишив арену вже як активний рестлер.

Цікаво, що попрощатися з Сіною прийшли багато чинних та колишніх рестлерів, серед яких були легенди, деякі з яких на сцені вважалися ворогами Джона.

Сіна перестав бути рестлером, але він залишиться амбасадором WWE.

Джон провів у WWE 23 роки, за які виграв 17 титулів чемпіона організації, що є абсолютним рекордом в історії компанії. Окрім цього, Сіна володів титулами чемпіона США, Інтерконтинентального та командного чемпіона.

Поза рингом Сіна збудував успішну кар’єру в кіно та на телебаченні, знявшись у понад 40 фільмах і серіалах, серед яких найвідомішими є "Форсаж" та "Загін самогубців".

Нагадаємо, колишній тренер столичного "Динамо" Олександр Шовковський знову вийшов на публіку.

Український легіонер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб вже взимку.

спорт актори WWE рестлінг Джон Сіна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації