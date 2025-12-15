Джон Сіна завершив кар’єру в WWE після 23 років і 17 чемпіонських титулів

Легендарний Джон Сіна завершив свою кар'єру в WWE
В WWE попрощалися з однією з найбільших зірок організації за всі роки її існування. Джон Сіна офіційно завершив кар'єру рестлера.
Легендарний рестлер провів останню сутичку на рингу та попрощався з публікою, колегами і сценічними ворогами, повідомив портал Новини.LIVE.
One final goodbye.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Thank YOU, @JohnCena. 🫡 pic.twitter.com/hg8gNpbILG
Джон Сіна віддав своє життя WWE
Свій останній бій Сіна провів із чинним чемпіоном WWE Гюнтером, якому він програв задушливим прийомом. Прощальний поєдинок 48-річного американця відбувся в ніч на 14 грудня у Вашингтоні на арені Capital One Arena на шоу Saturday Night’s Main Event № 42.
It's over.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1
Після фінального гонгу він залишив на ринзі кросівки та напульсники — свої традиційні символи в реслінгу. Під овації глядачів Сіна востаннє залишив арену вже як активний рестлер.
Цікаво, що попрощатися з Сіною прийшли багато чинних та колишніх рестлерів, серед яких були легенди, деякі з яких на сцені вважалися ворогами Джона.
😭 😭 😭@JohnCena pic.twitter.com/8jEkDTbTlf— WWE (@WWE) December 14, 2025
The GOAT.— WWE (@WWE) December 14, 2025
There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma
Сіна перестав бути рестлером, але він залишиться амбасадором WWE.
Джон провів у WWE 23 роки, за які виграв 17 титулів чемпіона організації, що є абсолютним рекордом в історії компанії. Окрім цього, Сіна володів титулами чемпіона США, Інтерконтинентального та командного чемпіона.
Поза рингом Сіна збудував успішну кар’єру в кіно та на телебаченні, знявшись у понад 40 фільмах і серіалах, серед яких найвідомішими є "Форсаж" та "Загін самогубців".
Нагадаємо, колишній тренер столичного "Динамо" Олександр Шовковський знову вийшов на публіку.
Український легіонер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб вже взимку.
Читайте Новини.LIVE!