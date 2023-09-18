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Дуейн "Скеля" Джонсон у 51 рік повернувся до WWE: насамперед обійняв Джона Сіну

18 вересня 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Дуейн "Скеля" Джонсон у 51 рік повернувся до WWE: насамперед обійняв Джона Сіну
Дуейн "Скеля" Джонсон. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після найбільшого злиття в історії спорту та розважальної індустрії, коли UFC та WWE стали компанією TKO Group Holdings, в індустрію рестлінгу повернулася найбільша зірка. Звичайно ж мова про Двейна "Скелю" Джонсона.

Актор та рестлер 15 вересня з'явився на арені шоу SmackDown, повідомив портал Новини.LIVE. Востаннє Двейн був на WWE чотири роки тому.

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"Скелі" зараз 51 рік, а вперше він з'явився на шоу попередника WWE компанії WWF у 1996-му році, коли йому було 24 роки.

Дуейн Джонсон підняв акції

Після злиття UFC та WWE спільна компанія вийшла на торги фондової біржі Нью-Йорка, й тому їм потрібен був крок, який підвищить вартість акцій. Повернення "Скелі" чудово для цього підходить.

Джонсон з'явився на початку шоу, поспілкувався з публікою, "побив" одного з рестлерів, а за лаштунками обнявся зі своїм старим суперником Джоном Сіною, котрий зараз також будує успішну кар'єру в кіно.

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