Дуейн "Скеля" Джонсон у 51 рік повернувся до WWE: насамперед обійняв Джона Сіну

Дуейн "Скеля" Джонсон. Фото: скріншот

Після найбільшого злиття в історії спорту та розважальної індустрії, коли UFC та WWE стали компанією TKO Group Holdings, в індустрію рестлінгу повернулася найбільша зірка. Звичайно ж мова про Двейна "Скелю" Джонсона.

Актор та рестлер 15 вересня з'явився на арені шоу SmackDown, повідомив портал Новини.LIVE. Востаннє Двейн був на WWE чотири роки тому.

Читайте також:

"Скелі" зараз 51 рік, а вперше він з'явився на шоу попередника WWE компанії WWF у 1996-му році, коли йому було 24 роки.

Дуейн Джонсон підняв акції

Після злиття UFC та WWE спільна компанія вийшла на торги фондової біржі Нью-Йорка, й тому їм потрібен був крок, який підвищить вартість акцій. Повернення "Скелі" чудово для цього підходить.

Джонсон з'явився на початку шоу, поспілкувався з публікою, "побив" одного з рестлерів, а за лаштунками обнявся зі своїм старим суперником Джоном Сіною, котрий зараз також будує успішну кар'єру в кіно.

Нагадаємо, Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу.

Йоахім Лев повертається до тренерської роботи: яку команду він очолить.

Тухель підвів "Баварію" напередодні важливого матчу.

"Шахтар" оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів з "Порту": не зіграє лідер команди.

Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового.