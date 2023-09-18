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Дуэйн "Скала" Джонсон в 51 год вернулся в WWE: первым делом обнял Джона Сину

18 сентября 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Дуэйн "Скала" Джонсон в 51 год вернулся в WWE: первым делом обнял Джона Сину
Дуэйн "Скала" Джонсон. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После крупнейшего слияния в истории спорта и развлекательной индустрии, когда UFC и WWE стали компанией TKO Group Holdings, в индустрию рестлинга вернулась наибольшая звезда. Конечно, же речь о Дуэйне "Скале" Джонсоне.

Актер и рестлер появился на арене шоу SmackDown 15 сентября, сообщил портал Новини.LIVE. В последний раз Дуэйн был на WWE четыре года назад.

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"Скале" сейчас 51 год, а впервые он появился на шоу предшественника WWE компании WWF в 1996-м году, когда ему было 24 года.

Дуэйн Джонсон поднял акции

После слияния UFC и WWE совместная компания вышла на торги фондовой биржи Нью-Йорка, им необходим был шаг, который повысит стоимость акций. Возвращение "Скалы" отлично для этого подходит.

На шоу Джонсон появился в начале шоу, пообщался с публикой, "избил" одного из рестлеров, а за кулисами обнялся со своим старым соперником Джоном Синой, который сейчас также строит успешную карьеру в кино.

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