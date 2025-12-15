Джон Сина завершил карьеру в WWE после 23 лет и 17 чемпионских титулов

Легендарный Джон Сина завершил свою карьеру в WWE
В WWE попрощались с одной из самых больших звезд организации за все годы ее существования. Джон Сина официально завершил карьеру рестлера.
Легендарный рестлер провел последнюю схватку на ринге и попрощался с публикой, коллегами и сценическими врагами, сообщил портал Новини.LIVE.
Джон Сена отдал свою жизнь WWE
Свой последний бой Сина провел с действующим чемпионом WWE Гюнтером, которому он проиграл удушающим приемом. Прощальный поединок 48-летнего американца состоялся в ночь на 14 декабря в Вашингтоне на арене Capital One Arena на шоу Saturday Night's Main Event № 42.
После финального гонга он оставил на ринге кроссовки и напульсники - свои традиционные символы в реслинге. Под овации зрителей Сина в последний раз покинул арену уже как активный рестлер.
Интересно, что попрощаться с Синой пришли многие действующие и бывшие рестлеры, среди которых были легенды, некоторые из которых на сцене считались врагами Джона.
Сина перестал быть рестлером, но он останется амбассадором WWE.
Джон провел в WWE 23 года, за которые выиграл 17 титулов чемпиона организации, что является абсолютным рекордом в истории компании. Кроме этого, Сина владел титулами чемпиона США, Интерконтинентального и командного чемпиона.
Вне ринга Сина построил успешную карьеру в кино и на телевидении, снявшись в более 40 фильмах и сериалах, среди которых самыми известными являются "Форсаж" и "Отряд самоубийц".
