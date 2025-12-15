Відео
Головна Спорт У Динамо чекають на захисника, якого переглядав Челсі

У Динамо чекають на захисника, якого переглядав Челсі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 11:01
Динамо готове підписати гравця, який був на перегляді в Челсі
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Тренерський штаб київського "Динамо" може отримати посилення оборонної лінії. Клуб запросив на перегляд центрального захисника з Гани Стенлі Кваші.

Молодий футболіст уже має досвід перебування в структурі європейського топклубу, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Стенлі Кваші перебував на перегляді в лондонському "Челсі" та тренувався разом із молодіжною командою англійського клубу. Потенційний перехід тоді не відбувся через вікові обмеження, адже на той момент футболіст ще не досяг повноліття.

Стэнли Кваши
Стенлі Кваші на базі "Челсі". Фото: Instagram

Який варіант розглядає "Динамо"

Київський клуб вивчає можливість орендувати ганського захисника з правом подальшого викупу. Такий формат дає змогу "Динамо" оцінити адаптацію гравця до європейського футболу та вимог команди без негайних довгострокових зобов'язань.

Стенлі Кваші є 18-річним центральним захисником, який вирізняється фізичними даними та грою в обороні. Він є вихованцем однієї з ганських футбольних академій і вже привертав увагу європейських скаутів, включно з представниками англійських клубів, що робить його перспективним варіантом для розвитку в структурі "Динамо".

Нагадаємо, глава "Динамо" Ігор Суркіс припустився неоднозначного висловлювання на адресу одного з гравців команди.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Стенли Кваши
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
