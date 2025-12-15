Ярмоленко підбив підсумки кінця року для Динамо

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко підбив підсумки матчу 16-го туру чемпіонату України проти рівненського "Вереса", у якому його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Для "біло-синіх" цей результат став важливим завершенням календарного року в національній першості, заявив Ярмоленко в ефірі УПЛ ТБ.

Реклама

Читайте також:

Досвідчений футболіст наголосив на значущості кожного поєдинку для команди та підкреслив, що гравці усвідомлюють відповідальність за результати останніх місяців. За словами Андрія Ярмоленка, "Динамо" прагнуло завершити першу частину сезону перемогою, щоб зберегти правильний настрій перед зимовою паузою.

Андрій Ярмоленко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба клубу

Чому цей матч мав особливе значення

Ярмоленко також торкнувся епізоду із забитим м'ячем, вказавши на важливість командної взаємодії та своєчасних рішень в атаці. Перемога над "Вересом", за його оцінкою, дозволила команді з позитивними емоціями підійти до підготовки до другої частини чемпіонату.

"Коли Шапаренко розвертається з м'ячем, потрібно відкриватися у вільну зону. Він віддав дуже точну передачу, і мені залишалося тільки завершити момент. Цей гол багато в чому став заслугою Колі", — похвалив Ярмоленко партнера по команді.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про гру іншого важливого для команди футболіста.

В Україні стало відомо про смерть відомого молодого боксера, який кілька років тому перестав бути публічним.

Відомий рестлер Джон Сіна офіційно попрощався з WWE та провів свій останній бій для цієї організації.