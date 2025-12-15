Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ярмоленко оцінив гру Динамо наприкінці 2025 року

Ярмоленко оцінив гру Динамо наприкінці 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:25
Ярмоленко підбив підсумки кінця року для Динамо
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко підбив підсумки матчу 16-го туру чемпіонату України проти рівненського "Вереса", у якому його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Для "біло-синіх" цей результат став важливим завершенням календарного року в національній першості, заявив Ярмоленко в ефірі УПЛ ТБ.

Реклама
Читайте також:

Досвідчений футболіст наголосив на значущості кожного поєдинку для команди та підкреслив, що гравці усвідомлюють відповідальність за результати останніх місяців. За словами Андрія Ярмоленка, "Динамо" прагнуло завершити першу частину сезону перемогою, щоб зберегти правильний настрій перед зимовою паузою.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба клубу

Чому цей матч мав особливе значення

Ярмоленко також торкнувся епізоду із забитим м'ячем, вказавши на важливість командної взаємодії та своєчасних рішень в атаці. Перемога над "Вересом", за його оцінкою, дозволила команді з позитивними емоціями підійти до підготовки до другої частини чемпіонату.

"Коли Шапаренко розвертається з м'ячем, потрібно відкриватися у вільну зону. Він віддав дуже точну передачу, і мені залишалося тільки завершити момент. Цей гол багато в чому став заслугою Колі", — похвалив Ярмоленко партнера по команді.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про гру іншого важливого для команди футболіста.

В Україні стало відомо про смерть відомого молодого боксера, який кілька років тому перестав бути публічним.

Відомий рестлер Джон Сіна офіційно попрощався з WWE та провів свій останній бій для цієї організації.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації