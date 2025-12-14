Динамо впевнено розгромило Верес у матчі 16 туру УПЛ

Матвій Пономаренко в грі проти "Вереса". Фото: "Динамо" Київ

В УПЛ пройшли матчі 16-го туру. У Києві "Динамо" протистояло рівненському "Вересу".

Кияни оформили легку розгромну перевагу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як "Динамо" здолало Верес

Київське "Динамо" з перших хвилин захопив ініціативу, активно контролювали м’яч і швидко втілили свою перевагу в забиті м’ячі.

Рахунок було відкрито вже на 9-й хвилині, коли помилка захисників і воротаря гостей дозволила Владиславу Пономаренку скористатися закиданням з глибини та відправити м’яч у сітку.

"Динамо" не зменшувало тиску, і за кілька хвилин кияни подвоїли перевагу: після подачі з кутового Аліу Тіаре виграв повітря та точно пробив головою у дальній кут.

Після перерви "Верес" намагався діяти активніше, але оборона господарів діяла надійно, а Нещерет упевнено контролював ситуацію біля власних воріт. "Біло-сині" ж грамотно грали за рахунком, шукали моменти в контратаках і поступово доводили справу до розгрому.

Крапку в матчі поставив Андрій Ярмоленко в доданий час. Ветеран скористався передачею від Миколи Шапаренка й ударом зльоту забив третій м’яч.

"Динамо Київ — "Верес" 3:0

Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1

"Динамо" Київ: Нещерет — Караваєв (Захарченко, 68), Михавко, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський (Піхальонок, 68), Михайленко, Яцик (Шапаренко, 74) — Волошин, Пономаренко, Шола (Редушко, 74).

"Верес": Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Бойко (Кучеров, 60) — Годя (Пушкуца, 60), Шарай — Айдін, Тарануха (Ндукве, 60).

Попередження: Харатін

Нагадаємо , колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський активно проводить час після звільнення.

Український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в чемпіонат Португалії.