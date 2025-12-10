Відео
Головна Спорт Зірка УПЛ ударив керівника свого футбольного клубу

Зірка УПЛ ударив керівника свого футбольного клубу

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:44
Кривбас покарав Глейкера Мендосу після конфлікту в роздягальні
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбас"

В останніх матчах криворізького "Кривбасу" не грав венесуельський вінгер Глейкер Мендоса. Виявилось, що в клубі вирішили покарати гравця.

Про конфлікт в клубі повідомив паблік "ТаТоТаке".

Читайте також:
Глейкер Мендоса
Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбас"

"Кривбас" покарав свого найкращого гравця

У "Кривбасі" спалахнув внутрішній конфлікт, який завершився дисциплінарними санкціями щодо Мендоси.

Після нічиєї з "Вересом" (2:2) у роздягальні виникла сутичка між форвардом Мендосою та іншим футболістом клубу. Під час спроби розборонити гравців венесуелець, хаотично розмахуючи руками, випадково вдарив одного з керівників клубу.

У клубі не залишили інцидент без реакції, і після спільного рішення президента клубу з головним тренером було ухвалено рішення про виключення вінгера зі складу, аби дати йому час заспокоїтися і стабілізувати емоційний стан.

Наразі Мендоса в 14 матчах забив п’ять голів і зробив вісім результативних передач.

Нагадаємо, у "ПСЖ" вирішили долю росіянина Матвія Сафонова.

Київське "Динамо" зазнало втрат напередодні матчу Ліги конференцій з "Фіорентиною".

Німецький фахівець Юрген Клопп вимагає від "Реалу" вигнати бразильських зірок перед призначенням.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
