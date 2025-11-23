Кривбас і Верес зіграли внічию у драматичному матчі УПЛ

Матч "Кривбас" — "Верес". Фото: "Кривбас"

В Українській прем'єр-лізі проходить 13-й тур. У першому матчі неділі "Кривбас" у Кривому Розі приймав рівненський "Верес".

Матч завершився результативною нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

Команда Патріка Ван Леувена впевнено провела перший тайм. Уже на 6-й хвилині Задерака відкрив рахунок точним ударом після подачі Бекаваца. Господарі активно тиснули на суперника, і на 36-й хвилині подвоїли перевагу, коли Конате виграв боротьбу після кутового й головою пробив у кут — 2:0.

"Верес" теж мав моменти, але Маханьков двічі рятував після ударів Таранухи, а оборона "Кривбасу" кілька разів провалювалася.

Після перерви рівняни додали у швидкості та агресії. На 53-й хвилині Сміян пройшов із власної половини та закинув м’яч на Шарая, який перекинув Маханькова в один дотик — 2:1. "Верес" перехопив ініціативу, а "Кривбас" почав віддавати простір.

На 79-й хвилині гості зрівняли рахунок: Шарай отримав передачу на правому фланзі контратаки й точним ударом у нижній кут оформив дубль — 2:2. У кінцівці Бойко міг вирвати перемогу для рівнян, але Маханьков врятував.

Команда Ван Леувена, попри втрату очок, обійшла "Динамо" Київ у турнірній таблиці і наразі посідає п'яту позицію.

Кривбас — Верес 2:2

Голи: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 53, 79

