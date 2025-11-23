Кривбасс и Верес сыграли вничью в драматическом матче УПЛ

Матч "Кривбасс" - "Верес". Фото: "Кривбасс"

В Украинской премьер-лиге проходит 13-й тур. В первом матче воскресенья "Кривбасс" в Кривом Роге принимал ровенский "Верес".

Матч завершился результативной ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Кривбасс" потерял очки в матче, который почти выиграл

Команда Патрика Ван Леувена уверенно провела первый тайм. Уже на 6-й минуте Задерака открыл счет точным ударом после подачи Бекаваца. Хозяева активно давили на соперника, и на 36-й минуте удвоили преимущество, когда Конате выиграл борьбу после углового и головой пробил в угол — 2:0.

"Верес" тоже имел моменты, но Маханьков дважды спасал после ударов Таранухи, а оборона "Кривбасса" несколько раз проваливалась.

После перерыва клуб из Ровно прибавил в скорости и агрессии. На 53-й минуте Смиян прошел со своей половины и забросил мяч на Шарая, который перебросил Маханькова в одно касание — 2:1. "Верес" перехватил инициативу, а "Кривбасс" начал отдавать пространство.

На 79-й минуте гости сравняли счет: Шарай получил передачу на правом фланге контратаки и точным ударом в нижний угол оформил дубль — 2:2. В концовке Бойко мог вырвать победу для ривненчан, но Маханьков спас.

Команда Ван Леувена, несмотря на потерю очков, обошла "Динамо" Киев в турнирной таблице и сейчас занимает пятую позицию.

Кривбасс — Верес 2:2

Голы: Задерака, 6, Конате, 36 — Шарай, 53, 79

Напомним, Швеция готова принять матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Украины.

"Ромы" решила будущее украинского форварда Артема Довбика.