Кривбасс наказал Глейкера Мендосу после конфликта в раздевалке

Глейкер Мендоса. Фото: "Кривбасс"

В последних матчах криворожского "Кривбасса" не играл венесуэльский вингер Глейкер Мендоса. Оказалось, что в клубе решили наказать игрока.

О конфликте в клубе сообщил паблик "ТаТоТаке".

"Кривбасс" наказал своего лучшего игрока

В "Кривбассе" вспыхнул внутренний конфликт, который завершился дисциплинарными санкциями в отношении Мендосы.

После ничьей с "Вересом" (2:2) в раздевалке возникла стычка между форвардом Мендосой и другим футболистом клуба. При попытке разнять игроков венесуэлец, хаотично размахивая руками, случайно ударил одного из руководителей клуба.

В клубе не оставили инцидент без реакции, и после совместного решения президента клуба с главным тренером было принято решение об исключении вингера из состава, чтобы дать ему время успокоиться и стабилизировать эмоциональное состояние.

Сейчас Мендоса в 14 матчах забил пять голов и сделал восемь результативных передач.

