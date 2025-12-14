Видео
Главная Спорт Динамо с голами Тиаре и Пономаренко разгромило Верес

Динамо с голами Тиаре и Пономаренко разгромило Верес

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 19:26
Динамо уверенно разгромило Верес в матче 16 тура УПЛ
Матвей Пономаренко в игре против "Вереса". Фото: "Динамо" Киев

В УПЛ прошли матчи 16-го тура. В Киеве "Динамо" противостояло "Вересу" из Ровно.

Киевляне оформили легкую разгромную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как "Динамо" одолело Верес

Киевское "Динамо" с первых минут захватило инициативу, активно контролировали мяч и быстро воплотили свое преимущество в забитые мячи.

Счет был открыт уже на 9-й минуте, когда ошибка защитников и вратаря гостей позволила Владиславу Пономаренко воспользоваться забросом из глубины и отправить мяч в сетку.

"Динамо" не сбавляло давления, и через несколько минут киевляне удвоили преимущество: после подачи с углового Алиу Тиаре выиграл воздух и точно пробил головой в дальний угол.

После перерыва "Верес" пытался действовать активнее, но оборона хозяев действовала надежно, а Нещерет уверенно контролировал ситуацию у собственных ворот. "Бело-синие" же грамотно играли по счету, искали моменты в контратаках и постепенно доводили дело до разгрома.

Точку в матче поставил Андрей Ярмоленко в добавленное время. Ветеран воспользовался передачей от Николая Шапаренко и ударом слета забил третий мяч.

"Динамо" Киев — "Верес" 3:0

Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1

"Динамо" Киев: Нещерет — Караваев (Захарченко, 68), Михавко, Тиаре, Вивчаренко — Рубчинский (Пихаленок, 68), Михайленко, Яцык (Шапаренко, 74) — Волошин, Пономаренко, Шола (Редушко, 74).

"Верес": Горох — Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смеян — Харатин, Бойко (Кучеров, 60) — Годя (Пушкуца, 60), Шарай — Айдин, Тарануха (Ндукве, 60).

Предупреждения: Харатин

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский активно проводит время после увольнения.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в чемпионат Португалии.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
