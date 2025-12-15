Видео
Главная Спорт Ярмоленко оценил игру Динамо в конце 2025 года

Ярмоленко оценил игру Динамо в конце 2025 года

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:25
Ярмоленко подвел итоги конца года для Динамо
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Украины против ровенского "Вереса", в котором его команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Для "бело-синих" этот результат стал важным завершением календарного года в национальном первенстве, заявил Ярмоленко в эфире УПЛ ТБ.

Опытный футболист отметил значимость каждого поединка для команды и подчеркнул, что игроки осознают ответственность за результаты последних месяцев. По словам Андрея Ярмоленко, "Динамо" стремилось завершить первую часть сезона победой, чтобы сохранить правильный настрой перед зимней паузой. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба клуба

Почему этот матч имел особое значение

Ярмоленко также коснулся эпизода с забитым мячом, указав на важность командного взаимодействия и своевременных решений в атаке. Победа над "Вересом", по его оценке, позволила команде с положительными эмоциями подойти к подготовке ко второй части чемпионата.

"Когда Шапаренко разворачивается с мячом, нужно открываться в свободную зону. Он отдал очень точную передачу, и мне оставалось только завершить момент. Этот гол во многом стал заслугой Коли", — похвалил Ярмоленко партнера по команде. 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением об игре другого важного для команді футболиста. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
