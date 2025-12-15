Ярмоленко подвел итоги конца года для Динамо

Ярмоленко оценил игру Динамо в конце 2025 года
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Украины против ровенского "Вереса", в котором его команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.
Для "бело-синих" этот результат стал важным завершением календарного года в национальном первенстве, заявил Ярмоленко в эфире УПЛ ТБ.
Опытный футболист отметил значимость каждого поединка для команды и подчеркнул, что игроки осознают ответственность за результаты последних месяцев. По словам Андрея Ярмоленко, "Динамо" стремилось завершить первую часть сезона победой, чтобы сохранить правильный настрой перед зимней паузой.
Почему этот матч имел особое значение
Ярмоленко также коснулся эпизода с забитым мячом, указав на важность командного взаимодействия и своевременных решений в атаке. Победа над "Вересом", по его оценке, позволила команде с положительными эмоциями подойти к подготовке ко второй части чемпионата.
"Когда Шапаренко разворачивается с мячом, нужно открываться в свободную зону. Он отдал очень точную передачу, и мне оставалось только завершить момент. Этот гол во многом стал заслугой Коли", — похвалил Ярмоленко партнера по команде.
