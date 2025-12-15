Зінченко святкує день народження в один із найскладніших періодів кар'єри

Олександр Зінченко перед матчем. Фото: instagram.com/zinchenko/

Футболіст англійського "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко нещодавно повернувся до складу команди після травми. Один із лідерів збірної України намагається закріпитися в основі "лісників".

Останні кілька місяців виявилися важкими для українця, повідомляє портал Новини.LIVE.

У понеділок, 15 грудня, Олександр Зінченко святкує свій 29 день народження. Футболіст збірної України зустрів свято з новими надіями: повернутися до складу національної команди та закріпитися в "Ноттінгем Форест", за який він виступає на правах оренди.

Олександр Зінченко та Влада Седан. Фото: instagram.com/zinchenko/

Складний період для Зінченка

Останнім часом кар'єра гравця розвивається не так, як хотілося б його вболівальникам. Лондонський "Арсенал" віддав захисника в оренду в скромний "Ноттінгем", проте Олександр не зміг стати основним футболістом "лісників" через декілька травм.

Влада Зінченко з доньками. Фото: instagram.com/zinchenko/

Нещодавно Зінченко відновився після пошкодження паху та знову зіграв за "Ноттінгем". За кілька діб до свого дня народження футболіст пояснив, хто допомагає йому не впасти духом.

"Кілька останніх місяців були важкими без футболу. Слава Богу, мої королеви ніколи мене не підведуть", — написав Зінченко.

Футболіст натякнув на свою дружину Владу, а також двох доньок Єву та Лею.

