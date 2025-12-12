Відео
Існує небезпека для здоров'я Зінченка — що сказав лікар

Існує небезпека для здоров'я Зінченка — що сказав лікар

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:18
Повернення Зінченка обернулося питаннями до штабу Ноттінгема
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Англійський "Ноттінгем Форест" у матчі Ліги Європи здобув виїзну перемогу над "Утрехтом" у Нідерландах (2:1). Захисник Олександр Зінченко з'явився на полі вперше з жовтня.

Українець відновився від травми й провів на полі 90 хвилин, що може негативно позначитися на його здоров'ї, повідомив на своєму Telegram-каналі спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Читайте також:

Експерт піддав критиці рішення головного тренера "Ноттінгем Форест" Шона Дайча задіяти Олександра Зінченка на всі 90 хвилин у матчі Ліги Європи проти "Утрехта". Український захисник уперше вийшов на поле з кінця жовтня, відновившись після серії м'язових ушкоджень, що одразу викликало питання з боку медичних фахівців.

Доктор звернув увагу на контекст повернення гравця, наголосивши, що Зінченко не мав повноцінної ігрової практики понад шість тижнів. Додатковим фактором ризику стала його позиція флангового захисника, що вимагає високої інтенсивності, різких прискорень та постійного навантаження на м'язові групи.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко святкує перемогу. Фото: Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Чому повернення Зінченка викликало тривогу

За оцінкою фахівця, такий підхід суперечить сучасним принципам спортивної медицини та управління навантаженнями. Бабелюк нагадав, що останніми сезонами українець регулярно стикається з м'язовими травмами, а в поточному клубі вже двічі вибував з ладу за короткий проміжок часу, що вимагає особливо обережного повернення в ігровий ритм.

"Я не розумію, як у 2025 році можна випускати гравця після двох м'язових травм одразу на 90 хвилин. Це створює пряму загрозу рецидиву, особливо за такого ігрового профілю, як у Зінченка. Подібні рішення частіше зустрічаються у тренерів старої школи, які покладаються на інтуїцію, а не на дані медицини. У футболі вищого рівня це виглядає вкрай ризиковано", — написав доктор.

Нагадаємо, у послугах Руслана Маліновського зацікавлені гранди італійського футболу.

Уже взимку Михайло Мудрик може перейти з "Челсі" в один із провідних клубів Португалії.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
