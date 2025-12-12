Возвращение Зинченко обернулось вопросами к штабу Ноттингема

Александр Зинченко во время матча. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Английский "Ноттингем Форест" в матче Лиги Европы одержал выездную победу над "Утрехтом" в Нидерландах (2:1). Защитник Александр Зинченко появился на поле впервые с октября.

Украинец восстановился от травмы и провел на поле 90 минут, что может негативно сказаться на его здоровье, сообщил на своей Telegram-канале спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Реклама

Читайте также:

Эксперт подверг критике решение главного тренера "Ноттингем Форест" Шона Дайча задействовать Александра Зинченко на все 90 минут в матче Лиги Европы против "Утрехта". Украинский защитник впервые вышел на поле с конца октября, восстановившись после серии мышечных повреждений, что сразу вызвало вопросы со стороны медицинских специалистов.

Доктор обратил внимание на контекст возвращения игрока, подчеркнув, что Зинченко не имел полноценной игровой практики более шести недель. Дополнительным фактором риска стала его позиция флангового защитника, требующая высокой интенсивности, резких ускорений и постоянной нагрузки на мышечные группы.

Александр Зинченко празднует победу. Фото: Photo by Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Почему возвращение Зинченко вызвало тревогу

По оценке специалиста, подобный подход противоречит современным принципам спортивной медицины и управления нагрузками. Бабелюк напомнил, что в последние сезоны украинец регулярно сталкивается с мышечными травмами, а в текущем клубе уже дважды выбывал из строя за короткий промежуток времени, что требует особенно осторожного возвращения в игровой ритм.

"Я не понимаю, как в 2025 году можно выпускать игрока после двух мышечных травм сразу на 90 минут. Это создаёт прямую угрозу рецидива, особенно при таком игровом профиле, как у Зинченко. Подобные решения чаще встречаются у тренеров старой школы, которые полагаются на интуицию, а не на данные медицины. В футболе высшего уровня это выглядит крайне рискованно", — написал доктор.

Напомним, в услугах Руслана Малиновского заинтересованы гранды итальянского футбола.

Уже зимой Михаил Мудрик может перейти из "Челси" в один из ведущих клубов Португалии.