Україна
Циганков влітку може змінити клуб, є кілька претендентів

Циганков влітку може змінити клуб, є кілька претендентів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:01
Циганков може влітку перейти у відомий європейський клуб
Віктор Циганков святкує гол. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хавбек збірної України та "Жирони" Віктор Циганков знову опинився на радарі в інших команд. Нинішній сезон може стати для футболіста останнім у складі каталонського клубу.

У Циганкова буде декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Marca.

Віктор Циганков набирає оптимальну форму, що безпосередньо відбивається на результатах "Жирони". У минулі вихідні півзахисник допоміг каталонській команді обіграти на виїзді "Реал Сосьєдад", оформивши дубль. Загалом у сезоні 2025/26 на рахунку українця вже 4 голи та 2 результативні передачі в 12 матчах.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков (праворуч) бореться за м'яч. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Де гратиме Циганков

У послугах 28-річного футболіста зацікавлені щонайменше два амбітні клуби. Його давно хоче підписати іспанська "Севілья", чиї скаути періодично переглядають українця просто під час матчів.

Також стало відомо, що одним із претендентів на Циганкова стала дортмундська "Боруссія". Німецький клуб шукає півзахисника, який вміє робити загострювальні передачі та забивати голи. Представники "джмелів" вивчають питання трансферу Віктора, до офіційної пропозиції справа ще не дійшла.

При цьому сам Циганков раніше неодноразово говорив, що його все влаштовує в "Жироні", а сім'я футболіста щаслива в Каталонії. Однак якщо підопічні Мічела все ж не зможуть зберегти прописку в Ла-Лізі, трансфер Циганкова буде не виключений.

спорт футбол Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
