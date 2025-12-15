Циганков може влітку перейти у відомий європейський клуб

Віктор Циганков святкує гол. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Хавбек збірної України та "Жирони" Віктор Циганков знову опинився на радарі в інших команд. Нинішній сезон може стати для футболіста останнім у складі каталонського клубу.

У Циганкова буде декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Marca.

Реклама

Читайте також:

Віктор Циганков набирає оптимальну форму, що безпосередньо відбивається на результатах "Жирони". У минулі вихідні півзахисник допоміг каталонській команді обіграти на виїзді "Реал Сосьєдад", оформивши дубль. Загалом у сезоні 2025/26 на рахунку українця вже 4 голи та 2 результативні передачі в 12 матчах.

Віктор Циганков (праворуч) бореться за м'яч. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Де гратиме Циганков

У послугах 28-річного футболіста зацікавлені щонайменше два амбітні клуби. Його давно хоче підписати іспанська "Севілья", чиї скаути періодично переглядають українця просто під час матчів.

Також стало відомо, що одним із претендентів на Циганкова стала дортмундська "Боруссія". Німецький клуб шукає півзахисника, який вміє робити загострювальні передачі та забивати голи. Представники "джмелів" вивчають питання трансферу Віктора, до офіційної пропозиції справа ще не дійшла.

При цьому сам Циганков раніше неодноразово говорив, що його все влаштовує в "Жироні", а сім'я футболіста щаслива в Каталонії. Однак якщо підопічні Мічела все ж не зможуть зберегти прописку в Ла-Лізі, трансфер Циганкова буде не виключений.

Нагадаємо, президент "Динамо" дав сувору оцінку одному з головних молодих талантів команди.

Керівництво "біло-синіх" може підписати гравця, який був на перегляді в гранді англійської Прем'єр-ліги.