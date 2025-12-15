Костюк рассказал, останется ли в Динамо

Игорь Костюк во время работы в "Динамо" U-19. Фото: пресс-служба клуба

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал свое будущее в клубе после серии матчей под его руководством. Специалист дал понять, что на данном этапе сосредоточен исключительно на работе с командой.

Костюк не рассматривает персональные вопросы в качестве приоритета, сообщает YouTube-канал "Профутбол Digital".

Реклама

Читайте также:

Наставник "Динамо" отметил, что принял команду в непростой момент, когда игроки находились в сложном физическом и психологическом состоянии. По его словам, ключевой задачей тренерского штаба стало восстановление базовых игровых принципов, а также получение обратной связи от футболистов, которая позволила лучше понять реальные возможности состава.

Игорь Костюк во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Решение будет не за тренером

Игорь Костюк заявил, что любые разговоры о будущем возможны только после завершения текущего отрезка сезона. Специалист не стал делать заявлений о продолжении работы, подчеркнув, что подобные решения находятся в компетенции руководства клуба и не зависят от личных амбиций тренерского штаба.

"Я не делаю никаких заявлений и не загадываю наперед. Сейчас моя задача — работать и выполнять свою работу максимально честно. Все решения будут принимать руководители клуба. Я спокоен и полностью сосредоточен на команде", — рассказал Костюк.

Напомним, ранее Игорь Суркис удивил словами о молодом игроке команды Матвее Пономаренко.

Киевское "Динамо" пригласило на просмотр игрока, которым интересовался английский "Челси".

На хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова претендуют клубы из двух европейских чемпионатов.