Україна
Костюк объяснил, останется ли работать в Динамо

Костюк объяснил, останется ли работать в Динамо

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:01
Костюк рассказал, останется ли в Динамо
Игорь Костюк во время работы в "Динамо" U-19. Фото: пресс-служба клуба

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал свое будущее в клубе после серии матчей под его руководством. Специалист дал понять, что на данном этапе сосредоточен исключительно на работе с командой. 

Костюк не рассматривает персональные вопросы в качестве приоритета, сообщает YouTube-канал "Профутбол Digital".

Читайте также:

Наставник "Динамо" отметил, что принял команду в непростой момент, когда игроки находились в сложном физическом и психологическом состоянии. По его словам, ключевой задачей тренерского штаба стало восстановление базовых игровых принципов, а также получение обратной связи от футболистов, которая позволила лучше понять реальные возможности состава.

Игорь Костюк
Игорь Костюк во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Решение будет не за тренером

Игорь Костюк заявил, что любые разговоры о будущем возможны только после завершения текущего отрезка сезона. Специалист не стал делать заявлений о продолжении работы, подчеркнув, что подобные решения находятся в компетенции руководства клуба и не зависят от личных амбиций тренерского штаба.

"Я не делаю никаких заявлений и не загадываю наперед. Сейчас моя задача — работать и выполнять свою работу максимально честно. Все решения будут принимать руководители клуба. Я спокоен и полностью сосредоточен на команде", — рассказал Костюк.  

Напомним, ранее Игорь Суркис удивил словами о молодом игроке команды Матвее Пономаренко. 

Киевское "Динамо" пригласило на просмотр игрока, которым интересовался английский "Челси". 

На хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова претендуют клубы из двух европейских чемпионатов. 

спорт футбол Динамо тренер Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
