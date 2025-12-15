Відео
Костюк пояснив, чи залишиться працювати в Динамо

Костюк пояснив, чи залишиться працювати в Динамо

Дата публікації: 15 грудня 2025 14:01
Костюк розповів, чи залишиться в Динамо
Ігор Костюк під час роботи в "Динамо" U-19. Фото: пресслужба клубу

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував своє майбутнє в клубі після серії матчів під його керівництвом. Фахівець дав зрозуміти, що на даному етапі зосереджений виключно на роботі з командою.

Костюк не розглядає персональні питання як пріоритет, повідомляє YouTube-канал "Профутбол Digital".

Читайте також:

Наставник "Динамо" зазначив, що прийняв команду в непростий момент, коли гравці перебували у складному фізичному та психологічному стані. За його словами, ключовим завданням тренерського штабу стало відновлення базових ігрових принципів, а також отримання зворотного зв'язку від футболістів, який дав змогу краще зрозуміти реальні можливості складу.

Игорь Костюк
Ігор Костюк під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Рішення буде не за тренером

Ігор Костюк заявив, що будь-які розмови про майбутнє можливі тільки після завершення поточного відрізка сезону. Фахівець не став робити заяв про продовження роботи, підкресливши, що такі рішення перебувають у компетенції керівництва клубу і не залежать від особистих амбіцій тренерського штабу.

"Я не роблю жодних заяв і не загадую наперед. Зараз моє завдання — працювати та виконувати свою роботу максимально чесно. Усі рішення ухвалюватимуть керівники клубу. Я спокійний і повністю зосереджений на команді", — розповів Костюк.

спорт футбол Динамо тренер Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
