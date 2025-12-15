Динамо удивило решением по Блэнуцэ

Владислав Блэнуцэ в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ может продолжить выступления за столичный клуб во второй части текущего сезона, несмотря на ранее появившуюся информацию о возможном зимнем трансфере нападающего.

Интерес к Блэнуцэ проявляет бухарестское "Динамо", сообщает TransferFeed.

В данный момент сделка выглядит нереалистичной. В киевском клубе рассчитывают, что Владислав Блэнуцэ останется в команде и проведет весеннюю часть сезона в составе действующего чемпиона Украины.

Владислав Блэнуцэ во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что может изменить ситуацию по Блэнуцэ

Переговоры о возможном трансфере могут быть возобновлены только в случае, если румынский клуб согласится выполнить финансовые условия киевлян. Речь идет о сумме не менее 2 млн евро, которая на данный момент считается минимально приемлемой для рассмотрения сделки.

Киевское "Динамо" подписало Владислава Блэнуцэ прошлым летом, заплатив ФК "Крайова" около 1,8 млн евро. Контракт форварда с украинским клубом рассчитан на несколько лет, и в Киеве рассматривают игрока как актив с перспективой дальнейшего роста.

