Динамо удивило решением по Блэнуцэ

У Динамо определились с судьбой Бленуце в клубе
Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ может продолжить выступления за столичный клуб во второй части текущего сезона, несмотря на ранее появившуюся информацию о возможном зимнем трансфере нападающего.
Интерес к Блэнуцэ проявляет бухарестское "Динамо", сообщает TransferFeed.
В данный момент сделка выглядит нереалистичной. В киевском клубе рассчитывают, что Владислав Блэнуцэ останется в команде и проведет весеннюю часть сезона в составе действующего чемпиона Украины.
Что может изменить ситуацию по Блэнуцэ
Переговоры о возможном трансфере могут быть возобновлены только в случае, если румынский клуб согласится выполнить финансовые условия киевлян. Речь идет о сумме не менее 2 млн евро, которая на данный момент считается минимально приемлемой для рассмотрения сделки.
Киевское "Динамо" подписало Владислава Блэнуцэ прошлым летом, заплатив ФК "Крайова" около 1,8 млн евро. Контракт форварда с украинским клубом рассчитан на несколько лет, и в Киеве рассматривают игрока как актив с перспективой дальнейшего роста.
