Динамо здивувало рішенням щодо Бленуце

Владислав Бленуце в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце може продовжити виступи за столичний клуб у другій частині поточного сезону, попри інформацію, що з'явилася раніше, про можливий зимовий трансфер нападника.

Інтерес до Бленуце проявляє бухарестське "Динамо", повідомляє TransferFeed.

Наразі угода виглядає нереалістичною. У київському клубі розраховують, що Владислав Бленуце залишиться в команді й проведе весняну частину сезону в складі чинного чемпіона України.

Владислав Бленуце під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що може змінити ситуацію щодо Бленуце

Переговори про можливий трансфер можуть бути відновлені тільки в разі, якщо румунський клуб погодиться виконати фінансові умови киян. Йдеться про суму щонайменше 2 млн євро, яка наразі вважається мінімально прийнятною для розгляду угоди.

Київське "Динамо" підписало Владислава Бленуце минулого літа, заплативши ФК "Крайова" близько 1,8 млн євро. Контракт форварда з українським клубом розрахований на кілька років, і в Києві розглядають гравця як актив із перспективою подальшого зростання.

