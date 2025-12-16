Чісора різко висловився про чемпіонство Усика

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився своїм поглядом на кар'єрний шлях абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На думку експретендента на титули, нинішнє становище українського боксера створює напругу всередині дивізіону і гальмує рух інших претендентів до чемпіонських шансів.

Чісора зазначив, що Усик уже довів свою перевагу, перемігши найсильніших представників покоління, і тепер перебуває в унікальній позиції, повідомляє DukeBox and Seconds Out.

Британець вважає, що утримання одразу кількох поясів без обов'язкових захистів ставить під сумнів справедливість розподілу титульних можливостей у суперважкій вазі.

Чому Усика вважають недосяжним

Окремо Чісора звернув увагу на економічний бік питання, підкресливши, що більшість промоутерів не готові вкладати великі суми в поєдинки з українцем. За його словами, домінування Усика в боях із Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа робить ризик таких поєдинків практично невиправданим для організаторів.

"Жоден промоутер не викладе двадцять мільйонів, щоб просто запросити Олександра та сподіватися на диво. Усі розуміють, що він виграє, і саме тому ситуація така складна. Ми дали йому найкращих бійців дивізіону, і він усіх їх пройшов", — заявив Чісора.

