Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чісора вказав на проблему з поясами Усика

Чісора вказав на проблему з поясами Усика

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:04
Чісора різко висловився про чемпіонство Усика
Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився своїм поглядом на кар'єрний шлях абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. На думку експретендента на титули, нинішнє становище українського боксера створює напругу всередині дивізіону і гальмує рух інших претендентів до чемпіонських шансів.

Чісора зазначив, що Усик уже довів свою перевагу, перемігши найсильніших представників покоління, і тепер перебуває в унікальній позиції, повідомляє DukeBox and Seconds Out.

Реклама
Читайте також:

Британець вважає, що утримання одразу кількох поясів без обов'язкових захистів ставить під сумнів справедливість розподілу титульних можливостей у суперважкій вазі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому Усика вважають недосяжним

Окремо Чісора звернув увагу на економічний бік питання, підкресливши, що більшість промоутерів не готові вкладати великі суми в поєдинки з українцем. За його словами, домінування Усика в боях із Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа робить ризик таких поєдинків практично невиправданим для організаторів.

"Жоден промоутер не викладе двадцять мільйонів, щоб просто запросити Олександра та сподіватися на диво. Усі розуміють, що він виграє, і саме тому ситуація така складна. Ми дали йому найкращих бійців дивізіону, і він усіх їх пройшов", — заявив Чісора.

Нагадаємо, Ігор Суркіс знайшов несподіваний підхід до одного з найяскравіших гравців "Динамо".

Київський клуб буде змушений достроково перервати оренду одного зі своїх вихованців.

Півзахисник Андрій Ярмоленко в цьому сезоні може перевершити Сергія Реброва та Максима Шацьких.

спорт Олександр Усик бокс Дерек Чісора українські боксери
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації