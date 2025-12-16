Відео
Ярмоленко може встановити рекорд перед завершенням кар'єри

Ярмоленко може встановити рекорд перед завершенням кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:03
Ярмоленко може побити рекорд Реброва і Шацьких перед завершенням кар'єри
Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко може завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону. Його контракт зі столичним клубом завершується влітку 2026 року.

Сторони поки не повідомляли про переговори щодо продовження контракту, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко може стати рекордсменом чемпіонатів України з футболу. Досвідчений футболіст опинився в трійці найрезультативніших гравців в історії УПЛ. Лише дев'ять голів відділяють 36-річного спортсмена від звання головного бомбардира турніру.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко перед стартовим свистком. Фото: пресслужба "Динамо"

Перспективи Ярмоленка в УПЛ

Футболіст "Динамо" опинився на третьому місці в таблиці найкращих голеадорів Прем'єр-ліги. Його випереджають лише двоє колишніх гравців "біло-синіх": Сергій Ребров та Максим Шацьких, а також Євген Селезньов. Якщо Ярмоленко зможе забити ще 9 голів, він стане одноосібним найкращим бомбардиром чемпіонатів України.

Найкращі голеадори УПЛ

  1. Шацьких — 124 голи;
  2. Ребров — 123 голи;
  3. Селезньов — 117 голів;
  4. Ярмоленко — 116 голів.
Максим Шацких
Максим Шацьких під час виступів за "Динамо". Фото: УНІАН

Лідер "Динамо" є вихованцем київського клубу. Він дебютував у складі "біло-синіх" 2008 року і відіграв за столичну команду дев'ять наступних років. У 2017 році Ярмоленко перейшов у дортмундську "Боруссію", після чого грав за англійський "Вест Гем" та "Аль-Айн" з ОАЕ. З 2023 року він знову захищає кольори "Динамо", а після завершення ігрової кар'єри може обійняти адміністративну посаду в клубі.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс провів серйозну бесіду з одним із молодих та талановитих гравців команди.

Київське "Динамо" може достроково повернути одного зі своїх вихованців, який виступає за кордоном.

Трансфер Миколи Шапаренка в іспанський клуб знову опинився під загрозою зриву.

спорт футбол Динамо Сергій Ребров Андрій Ярмоленко Максим Шацьких
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
