Україна
Головна Спорт У Румунії підтвердили інтерес до гравця київського Динамо

У Румунії підтвердили інтерес до гравця київського Динамо

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:31
Бленуце може залишити київське Динамо — відомі деталі
Владислав Бленуце після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент бухарестського "Динамо" Андрій Ніколеску підтвердив, що румунський клуб зацікавлений у підписанні нападника чемпіонів України Владислава Бленуце.

Кандидатура форварда вже давно перебуває в полі зору селекційної служби клубу, повідомляє Fanatik.

Читайте також:

У Румунії усвідомлюють складність потенційної угоди, оскільки київське "Динамо" не готове розлучатися з гравцем на умовах, які не відповідають його внутрішній оцінці футболіста. Раніше повідомлялося, що український клуб розраховує отримати за трансфер Бленуце близько двох мільйонів євро.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Бленуце потрібен румунському клубу

У бухарестському "Динамо" вважають, що нападник має якості, які можуть допомогти команді в найближчій перспективі. У клубі впевнені, що зміна обстановки та довіра тренерського штабу здатні розкрити потенціал гравця на новому рівні, попри високу конкуренцію і фінансові обмеження.

Владислав Бленуце перейшов у київське "Динамо" влітку з румунської "Крайови" за суму близько 1,8 млн євро. Контракт форварда з українським клубом діє до 2029 року, а його майбутнє багато в чому залежатиме від позиції керівництва "біло-синіх" та конкретних пропозицій з боку зацікавлених команд.

Нагадаємо, статус Іллі Забарного у світовому футболі змінився після трансферу гравця в "ПСЖ".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс грубо поговорив з одним із вихованців команди.

Чемпіони України достроково повернуть одного з молодих гравців, який виступає за кордоном в оренді.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Владіслав Бленуце
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
