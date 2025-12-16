Бленуце може залишити київське Динамо — відомі деталі

Владислав Бленуце після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент бухарестського "Динамо" Андрій Ніколеску підтвердив, що румунський клуб зацікавлений у підписанні нападника чемпіонів України Владислава Бленуце.

Кандидатура форварда вже давно перебуває в полі зору селекційної служби клубу, повідомляє Fanatik.

У Румунії усвідомлюють складність потенційної угоди, оскільки київське "Динамо" не готове розлучатися з гравцем на умовах, які не відповідають його внутрішній оцінці футболіста. Раніше повідомлялося, що український клуб розраховує отримати за трансфер Бленуце близько двох мільйонів євро.

Владислав Бленуце святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Бленуце потрібен румунському клубу

У бухарестському "Динамо" вважають, що нападник має якості, які можуть допомогти команді в найближчій перспективі. У клубі впевнені, що зміна обстановки та довіра тренерського штабу здатні розкрити потенціал гравця на новому рівні, попри високу конкуренцію і фінансові обмеження.

Владислав Бленуце перейшов у київське "Динамо" влітку з румунської "Крайови" за суму близько 1,8 млн євро. Контракт форварда з українським клубом діє до 2029 року, а його майбутнє багато в чому залежатиме від позиції керівництва "біло-синіх" та конкретних пропозицій з боку зацікавлених команд.

