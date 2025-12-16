Забарний за останні місяці подешевшав на трансферному ринку

Ілля Забарний (у центрі) з гравцями "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Захисник збірної України Ілля Забарний став коштувати дешевше на трансферному ринку. Футболіст втратив у вартості незабаром після переходу в "ПСЖ".

Французький клуб не збирається продавати гравця, а ситуація з трансферною вартістю стала наслідком адаптації Забарного в команді, повідомляє портал Новини.LIVE.

Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний "подешевшав" на трансферному ринку. Ще кілька місяців тому вартість 23-річного гравця становила 55 млн євро, але відтоді вона знизилася на п'ять мільйонів. При цьому парижани не мають на меті продавати футболіста або віддавати його в оренду.

Ілля Забарний (праворуч) працює на тренуванні. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Статус Забарного в "ПСЖ"

Молодий футболіст залишається гравцем ротації у складі чемпіонів Франції. Ситуація може змінитися після відходу капітана парижан Маркіньоса, який проводить у "ПСЖ" останній сезон.

У чотирьох останніх матчах французької команди Забарний не потрапив до заявки ("Ренн", 5:0), залишився на лаві запасних ("Монако", 0:1), замінив Маркіньйоса ("Атлетик", 0:0) і вийшов на поле в основному складі ("Мец", 3:2).

Контракт Іллі Забарного в "ПСЖ" діє до літа 2030 року.

