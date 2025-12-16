Забарний за останні місяці подешевшав на трансферному ринку

Вартість Забарного різко знизилася — у чому причина
Захисник збірної України Ілля Забарний став коштувати дешевше на трансферному ринку. Футболіст втратив у вартості незабаром після переходу в "ПСЖ".
Французький клуб не збирається продавати гравця, а ситуація з трансферною вартістю стала наслідком адаптації Забарного в команді, повідомляє портал Новини.LIVE.
Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний "подешевшав" на трансферному ринку. Ще кілька місяців тому вартість 23-річного гравця становила 55 млн євро, але відтоді вона знизилася на п'ять мільйонів. При цьому парижани не мають на меті продавати футболіста або віддавати його в оренду.
Статус Забарного в "ПСЖ"
Молодий футболіст залишається гравцем ротації у складі чемпіонів Франції. Ситуація може змінитися після відходу капітана парижан Маркіньоса, який проводить у "ПСЖ" останній сезон.
У чотирьох останніх матчах французької команди Забарний не потрапив до заявки ("Ренн", 5:0), залишився на лаві запасних ("Монако", 0:1), замінив Маркіньйоса ("Атлетик", 0:0) і вийшов на поле в основному складі ("Мец", 3:2).
Контракт Іллі Забарного в "ПСЖ" діє до літа 2030 року.
