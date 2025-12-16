Забарный за последние месяцы подешевел на трансферном рынке

Илья Забарный (в центре) с игроками "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Защитник сборной Украины Илья Забарный стал стоить дешевле на трансферном рынке. Футболист потерял в стоимости вскоре после перехода в "ПСЖ".

Французский клуб не собирается продавать игрока, а ситуация с трансферной стоимостью стала следствием адаптации Забарного в команде, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный "подешевел" на трансферном рынке. Еще несколько месяцев назад стоимость 23-летнего игрока составляла 55 млн евро, но с тех пор она снизилась на пять миллионов. При этом у парижан нет цели продавать футболиста или отдавать его в аренду.

Илья Забарный (справа) работает на тренировке. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Статус Забарного в "ПСЖ"

Молодой футболист остается игроком ротации в составе чемпионов Франции. Ситуация может измениться после ухода капитана парижан Маркиньоса, который проводит в "ПСЖ" последний сезон.

В четырех последних матчах французской команды Забарный не попал в заявку ("Ренн", 5:0), остался на скамейке запасных ("Монако", 0:1), заменил Маркиньоса ("Атлетик", 0:0) и вышел на поле в основном составе ("Мец", 3:2).

Контракт Ильи Забарного в "ПСЖ" действует до лета 2030 года.

Напомним, украинский тренер Юрий Вернидуб будет сотрудничать с российским клубом в Азербайджане.

Киевское "Динамо" собирается досрочно вернуть из аренды одного из молодых воспитанников.

У президента "бело-синих" Игоря Суркиса состоялся разговор на повышенных тонах с Матвеем Пономаренко.