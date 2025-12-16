Забарный за последние месяцы подешевел на трансферном рынке

Стоимость Забарного резко снизилась — в чем причина
Защитник сборной Украины Илья Забарный стал стоить дешевле на трансферном рынке. Футболист потерял в стоимости вскоре после перехода в "ПСЖ".
Французский клуб не собирается продавать игрока, а ситуация с трансферной стоимостью стала следствием адаптации Забарного в команде, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный "подешевел" на трансферном рынке. Еще несколько месяцев назад стоимость 23-летнего игрока составляла 55 млн евро, но с тех пор она снизилась на пять миллионов. При этом у парижан нет цели продавать футболиста или отдавать его в аренду.
Статус Забарного в "ПСЖ"
Молодой футболист остается игроком ротации в составе чемпионов Франции. Ситуация может измениться после ухода капитана парижан Маркиньоса, который проводит в "ПСЖ" последний сезон.
В четырех последних матчах французской команды Забарный не попал в заявку ("Ренн", 5:0), остался на скамейке запасных ("Монако", 0:1), заменил Маркиньоса ("Атлетик", 0:0) и вышел на поле в основном составе ("Мец", 3:2).
Контракт Ильи Забарного в "ПСЖ" действует до лета 2030 года.
