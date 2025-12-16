Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стоимость Забарного резко снизилась — в чем причина

Стоимость Забарного резко снизилась — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 09:46
Забарный за последние месяцы подешевел на трансферном рынке
Илья Забарный (в центре) с игроками "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Защитник сборной Украины Илья Забарный стал стоить дешевле на трансферном рынке. Футболист потерял в стоимости вскоре после перехода в "ПСЖ". 

Французский клуб не собирается продавать игрока, а ситуация с трансферной стоимостью стала следствием адаптации Забарного в команде, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный "подешевел" на трансферном рынке. Еще несколько месяцев назад стоимость 23-летнего игрока составляла 55 млн евро, но с тех пор она снизилась на пять миллионов. При этом у парижан нет цели продавать футболиста или отдавать его в аренду. 

Илья Забарный
Илья Забарный (справа) работает на тренировке. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Статус Забарного в "ПСЖ" 

Молодой футболист остается игроком ротации в составе чемпионов Франции. Ситуация может измениться после ухода капитана парижан Маркиньоса, который проводит в "ПСЖ" последний сезон. 

В четырех последних матчах французской команды Забарный не попал в заявку ("Ренн", 5:0), остался на скамейке запасных ("Монако", 0:1), заменил Маркиньоса ("Атлетик", 0:0) и вышел на поле в основном составе ("Мец", 3:2). 

Контракт Ильи Забарного в "ПСЖ" действует до лета 2030 года. 

Напомним, украинский тренер Юрий Вернидуб будет сотрудничать с российским клубом в Азербайджане. 

Киевское "Динамо" собирается досрочно вернуть из аренды одного из молодых воспитанников. 

У президента "бело-синих" Игоря Суркиса состоялся разговор на повышенных тонах с Матвеем Пономаренко. 

спорт футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации