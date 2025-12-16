Вернидуб получил неожиданную проблему сразу после назначения в Нефтчи

Вернидуб будет вынужден сотрудничать с клубом из России
Азербайджанский клуб "Нефтчи" (Баку) подписал меморандум о сотрудничестве с московским "Локомотивом". Документ был оформлен в Москве и предусматривает партнерство на уровне подготовки футболистов и обмена опытом между структурами двух клубов.
Это произошло вскоре после того, как украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил команду из Азербайджана, сообщает портал Новини.LIVE.
Соглашение включает программы по развитию молодежи, стажировки для тренеров, а также организацию совместных турниров и мероприятий в Азербайджане и России. Во время визита делегации "Нефтчи" в Москву также сообщалось об экскурсии по стадиону и музею "Локомотива" как части официальной программы.
Проблема для Вернидуба
Новость получила дополнительный резонанс на фоне того, что 9 декабря 2025 года "Нефтчи" официально назначил главным тренером украинского специалиста Юрия Вернидуба. Контракт с тренером рассчитан на 1,5 года, и он прибыл в Баку вместе с украинским тренерским штабом.
Ранее Вернидуб работал в "Шерифе", клубе из непризнанного Приднестровья, которое часто связывают с пророссийским влиянием. Теперь же официальное партнерство "Нефтчи" с клубом из России создает для украинского тренера дополнительный контекст и вызывает вопросы о том, насколько комфортной будет его работа в новых условиях.
