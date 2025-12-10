Вернидуб получил разрешение на пересечение границы - что известно

Вернидуб сообщил, как его выпустили из Украины
Украинский 59-летний специалист Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский "Нефтчи". Вместе с собой он забрал в страну из Закавказья тренерский штаб.
О том, как получил работу за рубежом Вернидуб рассказал порталу "Трибуна".
Вернидуб получил разрешение
По словам специалиста, он рассматривал возможность работать за границей лишь в двух случаях: после наступления 60-летия или при наличии официального разрешения. Необходимое разрешение он уже имеет, и теперь полностью сосредоточен на работе.
Вернидуб отметил, что первые дни в "Нефтчи" проходят в режиме полного погружения, в рамках которого тренерский штаб активно анализирует команду, просматривает матчи и оценивает потенциал состава. Наставник отметил, что делать громкие выводы рано — все покажет время.
Относительно самого разрешения на выезд, тренер уточнил, что документ дает право находиться за границей до завершения контракта в 2026 году. После этого он обязан вернуться в Украину, хотя не исключает, что вернется и раньше, если обстоятельства этого потребуют.
Отметим, что Вернидубу 22 января исполнится 60 лет и на него не будут действовать ограничения на пересечение границы.
