Україна
Вернидуб сообщил, как его выпустили из Украины

Вернидуб сообщил, как его выпустили из Украины

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 19:11
Вернидуб получил разрешение на пересечение границы - что известно
Юрий Вернидуб во время подписания контракта. Фото: "Нефтчи"

Украинский 59-летний специалист Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский "Нефтчи". Вместе с собой он забрал в страну из Закавказья тренерский штаб.

О том, как получил работу за рубежом Вернидуб рассказал порталу "Трибуна".

Читайте также:

Вернидуб получил разрешение

По словам специалиста, он рассматривал возможность работать за границей лишь в двух случаях: после наступления 60-летия или при наличии официального разрешения. Необходимое разрешение он уже имеет, и теперь полностью сосредоточен на работе.

Вернидуб отметил, что первые дни в "Нефтчи" проходят в режиме полного погружения, в рамках которого тренерский штаб активно анализирует команду, просматривает матчи и оценивает потенциал состава. Наставник отметил, что делать громкие выводы рано — все покажет время.

Относительно самого разрешения на выезд, тренер уточнил, что документ дает право находиться за границей до завершения контракта в 2026 году. После этого он обязан вернуться в Украину, хотя не исключает, что вернется и раньше, если обстоятельства этого потребуют.

Отметим, что Вернидубу 22 января исполнится 60 лет и на него не будут действовать ограничения на пересечение границы.

Напомним, в "ПСЖ" решили оставить россиянина Матвея Сафонова без места в составе.

Киевское "Динамо" понесло кадровые потери накануне поединка Лиги конференций с "Фиорентиной".

Немецкий специалист Юрген Клопп рассказал, при каких условиях он может возглавить "Реал".

Азербайджан футбол Юрий Вернидуб украинские легионеры (футбол) ФК Нефтчи
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
