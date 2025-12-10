Відео
Головна Спорт Вернидуб повідомив, як його випустили з України

Вернидуб повідомив, як його випустили з України

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 19:11
Вернидуб отримав дозвіл на перетин кордону — що відомо
Юрій Вернидуб під час підписання контракту. Фото: "Нефтчі"

Український 59-річний фахівець Юрій Вернидуб очолив азербайджанський "Нефтчі". Разом з собою він забрав у країну з Закавказзя тренерський штаб.

Про те, як отримав роботу за кордоном Вернидуб розповів порталу "Трибуна".

Вернидуб отримав дозвіл

За словами фахівця, він розглядав можливість працювати за кордоном лише у двох випадках: після настання 60-річчя або за наявності офіційного дозволу. Необхідний дозвіл він уже має, тож тепер повністю зосереджений на роботі.

Вернидуб зазначив, що перші дні в "Нефтчі" проходять у режимі повного занурення, в рамках якого тренерський штаб активно аналізує команду, переглядає матчі та оцінює потенціал складу. Наставник наголосив, що робити гучні висновки зарано — все покаже час.

Щодо самого дозволу на виїзд, тренер уточнив, що документ дає право перебувати за кордоном до завершення контракту у 2026 році. Після цього він зобов’язаний повернутися в Україну, хоча не виключає, що повернеться і раніше, якщо обставини цього вимагатимуть.

Зазначимо, що Вернидубу 22 січня виповниться 60 років і на нього не будуть діяти обмеження на перетин кордону.

Нагадаємо, у "ПСЖ" вирішили залишити росіянина Матвія Сафонова без місця в складі.

Київське "Динамо" зазнало кадрові втрати напередодні поєдинку Ліги конференцій із "Фіорентиною".

Німецький фахівець Юрген Клопп розповів, за яких умов він може очолити "Реал".

