Україна
Головна Спорт Український тренер очолив іноземний клуб

Український тренер очолив іноземний клуб

Дата публікації: 9 грудня 2025 20:11
Юрій Вернидуб очолив Нефтчі, повернувшись до роботи за кордоном
Юрій Вернидуб під час підписання контракту. Фото: "Нефтчі"

Український тренер Юрій Вернидуб з червня був без роботи після завершення контракту з "Кривбасом". Наразі спеціаліст знайшов нове місце роботи, але не в Україні.

Про призначення Вернидуба повідомила пресслужба його нового клубу.

Читайте також:

Вернидуб знову спробує тренувати за кордоном

Про призначення Вернидуба новим головним тренером оголосив азербайджанський "Нефтчі".

Український спеціаліст підписав контракт терміном на півтора року та вже сформував тренерський штаб.

Вернидуб розпочав тренерську кар’єру ще у 2001 році як асистент, а з 2011-го очолював клуби в Україні та за кордоном.

Його досвід охоплює "Металург" Запоріжжя, "Зорю", "Кривбас", білоруський "Шахтар" Солігорськ та молдовський "Шериф". З різними командами він виборював призові місця в українській Прем’єр-лізі, двічі ставав чемпіоном Молдови та виводив клуби до групових етапів єврокубків.

Під керівництвом Вернидуба "Шериф" здійснив історичний прорив до Ліги чемпіонів, де обігрував мадридський "Реал", а "Зоря" — до групи Ліги Європи.

Разом із Вернидубом у "Нефтчі" працюватимуть Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Нагадаємо, один із відомих юних гравців київського "Динамо" переведений у юнацьку команду.

У "ПСЖ" ухвалили дивне рішення щодо російського воротаря Матвія Сафонова.

Юрген Клопп раніше завжди показував, як виходити з конфліктів з Мохаммедом Салахом.

Азербайджан футбол Юрій Вернидуб українські легіонери (футбол) ФК Нефтчі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
