Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи, вернувшись к работе за рубежом

Юрий Вернидуб во время подписания контракта. Фото: "Нефтчи"

Украинский тренер Юрий Вернидуб с июня был без работы после завершения контракта с "Кривбассом". Сейчас специалист нашел новое место работы, но не в Украине.

О назначении Вернидуба сообщила пресс-служба его нового клуба.

Вернидуб снова попытается тренировать за рубежом

О назначении Вернидуба новым главным тренером объявил азербайджанский "Нефтчи".

Украинский специалист подписал контракт сроком на полтора года и уже сформировал тренерский штаб.

Вернидуб начал тренерскую карьеру еще в 2001 году как ассистент, а с 2011-го возглавлял клубы в Украине и за рубежом.

Его опыт охватывает "Металлург" Запорожье, "Зарю", "Кривбасс", белорусский "Шахтер" Солигорск и молдавский "Шериф". С разными командами он боролся за призовые места в украинской Премьер-лиге, дважды становился чемпионом Молдовы и выводил клубы в групповые этапы еврокубков.

Под руководством Вернидуба "Шериф" совершил исторический прорыв в Лигу чемпионов, где обыгрывал мадридский "Реал", а "Заря" - в группу Лиги Европы.

Вместе с Вернидубом в "Нефтчи" будут работать Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

