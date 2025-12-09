Юрий Вернидуб возглавил Нефтчи, вернувшись к работе за рубежом

Украинский тренер возглавил зарубежный клуб
Украинский тренер Юрий Вернидуб с июня был без работы после завершения контракта с "Кривбассом". Сейчас специалист нашел новое место работы, но не в Украине.
О назначении Вернидуба сообщила пресс-служба его нового клуба.
Вернидуб снова попытается тренировать за рубежом
О назначении Вернидуба новым главным тренером объявил азербайджанский "Нефтчи".
Украинский специалист подписал контракт сроком на полтора года и уже сформировал тренерский штаб.
Вернидуб начал тренерскую карьеру еще в 2001 году как ассистент, а с 2011-го возглавлял клубы в Украине и за рубежом.
Его опыт охватывает "Металлург" Запорожье, "Зарю", "Кривбасс", белорусский "Шахтер" Солигорск и молдавский "Шериф". С разными командами он боролся за призовые места в украинской Премьер-лиге, дважды становился чемпионом Молдовы и выводил клубы в групповые этапы еврокубков.
Под руководством Вернидуба "Шериф" совершил исторический прорыв в Лигу чемпионов, где обыгрывал мадридский "Реал", а "Заря" - в группу Лиги Европы.
Вместе с Вернидубом в "Нефтчи" будут работать Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.
