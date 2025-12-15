Гвоздик получил бой за титул против опасного нокаутера

Александр Гвоздик отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет следующий поединок против венесуэльского боксера Альберта Рамиреса. Бой состоится 5 февраля 2026 года в Монреале.

Противостояние пройдет в статусе защиты титула временного чемпиона WBA, которым владеет непобежденный представитель Венесуэлы, сообщает NotiFight.

Организатором вечера бокса выступит промоутерская компания Eye of the Tiger, подтвердившая статус поединка и место его проведения. Для Гвоздика этот бой станет возможностью вернуться в титульную элиту дивизиона, а для Рамиреса окажется самой серьезной проверкой в профессиональной карьере.

Альберт Рамирес во время тренировки. Фото: instagram.com/albertrrd7/

Что важно в поединке Гвоздик — Рамирес

Украинский боксер уже подтверждал готовность принять данный вызов, отмечая, что представители команды Рамиреса выходили с ним на контакт. Стороны смогли согласовать условия, и бой получил официальный статус, несмотря на разницу в рекордах и возрасте соперников.

В последнем поединке Гвоздик уверенно победил Энтони Голлавея, завершив бой нокаутом в третьем раунде. Рамирес, в свою очередь, в августе 2025 года остановил Джерома Пампеллоне техническим нокаутом в седьмом раунде, сохранив идеальный рекорд и статус одного из самых опасных ударников дивизиона.

Подытоживая, соперником украинца станет 33-летний венесуэльский боксер полутяжелого веса, выступающий на профессиональном уровне с 2017 года. Он остается непобежденным, выиграв все 22 поединка, 19 из которых завершил нокаутом, и считается одним из самых мощных панчеров дивизиона.

В 2024 году Рамирес завоевал титул временного чемпиона WBA, что вывело его в число главных претендентов на полноценный пояс организации. Последние победы венесуэльца над Джеромом Пампеллоне и другими рейтинговыми соперниками подтвердили его статус одного из самых опасных бойцов полутяжелого веса.

